萬寶龍旗下頂級錶走自己的路　Minerva無錶冠設計操作超便利

▲Minerva The Unveiled Crownless無錶冠腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）旗下頂級錶款Minerva系列逐漸走出自己的路，今年起錶上不會有「Montblanc」字樣，而讓「Minerva」與其標誌性的三角Logo做強而有力的發聲。亮點新作為無錶冠設計的Minerva The Unveiled Crownless腕錶，透過旋轉錶圈即可上鍊，再拉出隱藏於錶殼底蓋3時位置的撥桿即可切換成設定時間功能，簡潔又和諧的設計歸功於全新研發的M15.08手動上鍊機芯。





▲Minerva The Unveiled單按把計時腕錶限量版30。

以「翻轉機芯」著稱的Minerva The Unveiled計時腕錶，則首度推出限量30只的18K金版本，從背面安裝的夾板以及上方的經典V形橋板均塗覆濃郁的棕色，與K金錶殼形成鮮明對比；另一款新作Unveiled Secret腕錶，錶徑縮小至39毫米，因此複雜鏤空單按鈕計時功能經過重新設計，打造出全新的專利機芯，而外型也更亮眼，搭配酒紅色調吸睛，兩款新錶分別為錶圈鑲鑽的限量18只18K玫瑰金版，以及限量58只的18K玫瑰金凹槽錶圈與精鋼錶殼雙色款。





▲Minerva The Unveiled Secret單按把計時腕錶限量18。

提及無錶冠設計，不能不提雅典錶（Ulysse Nardin）於2001年由天才製錶師歐克林博士構思推出的FREAK奇想腕錶，其無指針、無錶盤、無錶冠的革新設計顛覆大眾對腕錶的想像，今年適逢此傳奇錶款問世25周年，同時是品牌180周年，特別發表全新奇想系列腕錶，搭載首度結合鑽石矽晶體擒縱機構、溫度補償矽質游絲在內的五項專利技術全新機芯，並第一次採用微型自動盤，仍保持72小時動力儲存，整體設計更為纖薄，內外都全面進化。







▲雅典錶FREAK X奇想腕錶星月藍款（左）1,327,000元，星空銀款1,289,000元。（圖／雅典錶提供）