運動衣容易堆積汗味！3個必學清洗法則　維持「乾燥」非常重要

記者李薇／台北報導 圖／skuukzky IG、rachel_mypark IG

夏天運動後衣物異味特別明顯，除了汗水本身，更多時候是皮脂、細菌與潮濕悶住後產生的味道，如果只是把衣服丟進洗衣籃或用大量洗衣精清洗，反而可能讓味道殘留在纖維裡，想要更完整去除異味，關鍵在於運動後的處理、清洗方式與晾曬環境都要做到位。

＃運動後先攤開通風，不要悶在袋子裡



運動完的衣服如果直接塞進包包、洗衣籃或塑膠袋裡，汗水與皮脂會在潮濕環境中持續發酵，味道也會變得更難洗掉，建議回家後先把衣服攤開，放在通風處讓濕氣散掉，如果沒有馬上清洗，也不要和乾淨衣物混在一起，先降低悶臭感，後續清潔才會更有效。

＃清洗前先浸泡，不要只靠洗衣精硬洗



運動衣的異味常藏在腋下、背部、領口等容易出汗的位置，清洗前可以先用溫水搭配小蘇打、白醋或衣物專用除臭洗劑浸泡一段時間，幫助分解汗味與油脂，再進洗衣機正常清洗，比起直接加很多洗衣精更實用，也比較不容易讓清潔劑殘留在布料上，造成下次流汗時味道又被悶出來。

＃洗完立刻晾乾，避免半乾狀態產生霉味



衣服洗完後如果長時間放在洗衣機裡，或晾在不通風、濕氣重的地方，很容易讓異味重新產生，尤其是排汗衣、彈性運動衣等機能布料，更需要盡快拿出來晾乾，建議選擇通風、有日照但不過度曝曬的位置，讓衣物完全乾透再收起來，才能避免汗味、霉味和悶味反覆殘留。