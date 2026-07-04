熬夜看世足後好累怎麼辦？醫師親授7招幫助更快恢復狀態

文／美人圈

熬夜後好累怎麼辦？近期世足賽火熱開打，不少台灣球迷紛紛熬夜收看直播應援，甚至也不少人把握「夜晚是難得的個人時間」而追劇、滑手機，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師表示，長期熬夜造成的代謝異常、心血管損傷、免疫功能下降，並非週末補眠兩天就能完全補回來，因此並不建議長期熬夜，不過，若真的熬夜了，可靠以下方法「回神」。

熬夜會帶來的身體危害

1. 皮膚老化加速

睡眠不足會增加壓力荷爾蒙分泌，影響膠原蛋白生成與皮膚修復能力，因此，黑眼圈、細紋、暗沉、鬆弛都會提早出現、提早老化。

2. 頭髮越來越少

長期熬夜容易造成荷爾蒙失衡、頭皮油脂分泌異常，增加掉髮風險，髮量越來越少、髮際線逐漸後退。

3. 肚子變大

睡眠不足會讓飢餓素增加、瘦素下降。容易出現明明剛吃完正餐，卻還想來份點心的狀況，因而造成脂肪囤積、體重增加，此外，肥胖、糖尿病與代謝症候群風險也跟著提高。

▲（圖／IG@katarinabluu）

4. 記憶力下降

睡眠是大腦整理記憶的重要時間。長期缺乏睡眠容易注意力不集中、反應變慢、記憶力衰退。

5. 眼睛罷工

熬夜追劇、滑手機、看球賽，都讓眼睛長時間超負荷運作。容易出現眼乾、痠澀、畏光、視力模糊等問題。

6. 心血管提前老化

長期熬夜會使心血管提前老化，因而與高血壓、心臟病、中風及猝死風險增加有關。

7. 免疫力下降

睡眠不足會降低免疫細胞活性，增加感染與慢性發炎風險，更加容易生病，抑或是生病後的復原力變差。

▲（圖／IG@noodle.zip）

從中醫來看，熬夜傷了什麼？

彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師指出，很多人以為熬夜只是隔天比較累，但在中醫眼中，熬夜其實是在透支身體的「氣血存款」。《黃帝內經》提到：「人臥則血歸於肝。」白天活動時，氣血運行於四肢百骸；到了夜晚，氣血逐漸收斂，肝臟完成藏血與調節功能，讓身體進行修復。如果經常熬夜，等於不斷打斷這個修復過程，其中，最常受影響的就是：

1. 肝血不足

肝開竅於目。許多熬夜族最先出現的就是眼睛乾澀、視力疲勞、容易流淚、頭暈頭痛。門診常看到長期熬夜的人抱怨眼睛很酸，其實不只是眼睛的問題，更可能是肝血耗傷的表現。

▲（圖／IG@katarinabluu）

2. 心血暗耗

《靈樞》說：「心藏神。」睡眠本就是心神回歸安定的過程。長期熬夜的人容易出現：失眠、多夢、淺眠、心悸、焦躁不安。明明身體很累，大腦卻停不下來。這在中醫常屬於心血不足或陰虛火旺的範疇。

3. 腎精受損

中醫認為：「腎藏精，精生髓，髓充腦。」長期熬夜後常出現：記憶力下降、專注力變差、精神不濟、腰痠背痛。許多人以為是年紀到了，其實很多時候只是身體長期處於透支狀態。

4. 脾胃功能下降

晚上本該休息，卻一邊看球／追劇一邊吃宵夜，容易導致脾胃運化失常。常見表現包括：胃脹氣、消化不良、大便不成形、疲勞感加重。這也是為什麼很多人熬夜後不只累，連腸胃都開始鬧脾氣。

▲（圖／IG@thinkaboutzu）

如果真的熬夜了，可以怎麼補救？

如果真的偶爾需要熬夜也別焦慮，劉醫師給出熬夜後的7大保養原則，幫助我們更快恢復狀態：

1. 熬夜期間適度補充水分

2. 避免大量酒精與高油炸宵夜

3. 熬夜行程結束後（例如：追劇、看球賽）盡快恢復正常作息

4. 白天可小睡20～30分鐘

▲（圖／IG@noodle.zip）

5. 隔天適度曬太陽，幫助生理時鐘調整

6. 適量運動促進氣血循環

7. 飲食方面可適度選擇：百合、蓮子、枸杞、黑豆、小米、山藥等較為平和的食材

劉醫師也提醒，成年人普遍建議每天維持7～9小時睡眠，睡眠不只是休息，更是身體修復的重要工程。若有明顯失眠、多夢、心悸、疲勞等情況，則建議由中醫師辨證調理，而非自行大量進補。因為有人是陰虛火旺，有人是氣血不足，也有人是肝鬱化火，同樣都是熬夜，體質未必相同。

▲（圖／IG@igotyuandme）

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