fb ig video search mobile ETtoday

熬夜看世足後好累怎麼辦？醫師親授7招幫助更快恢復狀態

>

文／美人圈

熬夜後好累怎麼辦？近期世足賽火熱開打，不少台灣球迷紛紛熬夜收看直播應援，甚至也不少人把握「夜晚是難得的個人時間」而追劇、滑手機，彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師表示，長期熬夜造成的代謝異常、心血管損傷、免疫功能下降，並非週末補眠兩天就能完全補回來，因此並不建議長期熬夜，不過，若真的熬夜了，可靠以下方法「回神」。

熬夜會帶來的身體危害

1. 皮膚老化加速

睡眠不足會增加壓力荷爾蒙分泌，影響膠原蛋白生成與皮膚修復能力，因此，黑眼圈、細紋、暗沉、鬆弛都會提早出現、提早老化。

2. 頭髮越來越少

長期熬夜容易造成荷爾蒙失衡、頭皮油脂分泌異常，增加掉髮風險，髮量越來越少、髮際線逐漸後退。

3. 肚子變大

睡眠不足會讓飢餓素增加、瘦素下降。容易出現明明剛吃完正餐，卻還想來份點心的狀況，因而造成脂肪囤積、體重增加，此外，肥胖、糖尿病與代謝症候群風險也跟著提高。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@katarinabluu）

4. 記憶力下降

睡眠是大腦整理記憶的重要時間。長期缺乏睡眠容易注意力不集中、反應變慢、記憶力衰退。

5. 眼睛罷工

熬夜追劇、滑手機、看球賽，都讓眼睛長時間超負荷運作。容易出現眼乾、痠澀、畏光、視力模糊等問題。

6. 心血管提前老化

長期熬夜會使心血管提前老化，因而與高血壓、心臟病、中風及猝死風險增加有關。

7. 免疫力下降

睡眠不足會降低免疫細胞活性，增加感染與慢性發炎風險，更加容易生病，抑或是生病後的復原力變差。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@noodle.zip）

從中醫來看，熬夜傷了什麼？

彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師指出，很多人以為熬夜只是隔天比較累，但在中醫眼中，熬夜其實是在透支身體的「氣血存款」。《黃帝內經》提到：「人臥則血歸於肝。」白天活動時，氣血運行於四肢百骸；到了夜晚，氣血逐漸收斂，肝臟完成藏血與調節功能，讓身體進行修復。如果經常熬夜，等於不斷打斷這個修復過程，其中，最常受影響的就是：

1. 肝血不足

肝開竅於目。許多熬夜族最先出現的就是眼睛乾澀、視力疲勞、容易流淚、頭暈頭痛。門診常看到長期熬夜的人抱怨眼睛很酸，其實不只是眼睛的問題，更可能是肝血耗傷的表現。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@katarinabluu）

2. 心血暗耗

《靈樞》說：「心藏神。」睡眠本就是心神回歸安定的過程。長期熬夜的人容易出現：失眠、多夢、淺眠、心悸、焦躁不安。明明身體很累，大腦卻停不下來。這在中醫常屬於心血不足或陰虛火旺的範疇。

3. 腎精受損

中醫認為：「腎藏精，精生髓，髓充腦。」長期熬夜後常出現：記憶力下降、專注力變差、精神不濟、腰痠背痛。許多人以為是年紀到了，其實很多時候只是身體長期處於透支狀態。

4. 脾胃功能下降

晚上本該休息，卻一邊看球／追劇一邊吃宵夜，容易導致脾胃運化失常。常見表現包括：胃脹氣、消化不良、大便不成形、疲勞感加重。這也是為什麼很多人熬夜後不只累，連腸胃都開始鬧脾氣。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@thinkaboutzu）

如果真的熬夜了，可以怎麼補救？

如果真的偶爾需要熬夜也別焦慮，劉醫師給出熬夜後的7大保養原則，幫助我們更快恢復狀態：

 1. 熬夜期間適度補充水分

 2. 避免大量酒精與高油炸宵夜

 3. 熬夜行程結束後（例如：追劇、看球賽）盡快恢復正常作息

 4. 白天可小睡20～30分鐘

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@noodle.zip） 

5. 隔天適度曬太陽，幫助生理時鐘調整

6. 適量運動促進氣血循環

7. 飲食方面可適度選擇：百合、蓮子、枸杞、黑豆、小米、山藥等較為平和的食材

劉醫師也提醒，成年人普遍建議每天維持7～9小時睡眠，睡眠不只是休息，更是身體修復的重要工程。若有明顯失眠、多夢、心悸、疲勞等情況，則建議由中醫師辨證調理，而非自行大量進補。因為有人是陰虛火旺，有人是氣血不足，也有人是肝鬱化火，同樣都是熬夜，體質未必相同。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@igotyuandme）

延伸閱讀

凍豆腐是「食物版瘦瘦針」！凍豆腐吃對，能越吃越瘦，這5大族群適合吃！

爆紅的「韓國瘦瘦針早餐」是什麼？專業醫師推薦超簡單食譜，韓網激讚：有感無痛瘦身！

Threads瘋推「奇亞籽」！低熱量、高纖維，這樣吃才有效，根本便祕救星，小腹有感平掉

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 熬夜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」

情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

Penhaligon's經典瓶身換新裝！沐浴系列、香氛蠟燭打造居家儀式感 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 Jisoo從愛穿到變成全球品牌大使！同款超帥黑色跑鞋跟著入手不會錯 許光漢代言路易莎秀10年前青澀樣　網：「明天我要買10杯」 百吉推《名偵探柯南》聯名冰品「謎之雪糕」　咬下去才知什麼口味 熬夜看世足後好累怎麼辦？醫師親授7招幫助更快恢復狀態 48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面