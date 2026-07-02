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長時間社交疲勞覺得心很累？3個可執行放鬆方案：不回訊、做小事都能有效釋壓

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記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

長時間社交後感到疲累，並不代表自己不合群，而是情緒、注意力與能量都被過度消耗，尤其當一整天都在回訊息、見人、應酬或配合別人的節奏時，大腦很容易進入緊繃狀態，想改善過度社交帶來的壓力，不只是休息而已，更需要替自己安排明確的「斷線時間」，讓身心重新找回安靜與穩定。

▲交友,朋友,社交。（圖／IG）

1.安排一段不回訊息的空白時間

社交疲勞很多時候不是來自見面本身，而是人離開後，手機訊息還持續把你拉回社交狀態，建議每天固定留出30分鐘到1小時，暫時不回訊息、不滑社群、不處理別人的情緒，可以把手機放到看不見的地方，去洗澡、散步、整理房間或安靜坐著，讓大腦知道這段時間不用回應任何人，壓力才有機會慢慢降下來。

2.做一件只需要身體動作、不需要思考社交的事

當人際互動太多，腦袋容易一直複盤自己剛剛有沒有說錯話、別人是不是不開心，這時候可以選擇一些單純的身體活動，例如：慢走、伸展、擦桌子、摺衣服、煮一杯熱飲，這類事情不需要和人對話，也不需要做複雜判斷，卻能把注意力從情緒拉回當下，讓身體先放鬆，心裡的雜音也會跟著變小。

3.替下一次社交先設定離場界線

如果每次社交後都累到崩潰，可能不是自己太脆弱，而是沒有提前安排退場方式，下一次出門前可以先設定好停留時間，例如：只待兩小時、吃完飯就離開、晚上10點前回家，也可以先想好一句自然的離場理由，像是明天有事要早起、今天想早點休息，當你知道自己不是被困在社交裡，而是隨時有選擇權，壓力就會明顯降低。

關鍵字：

交友, 朋友, 社交

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