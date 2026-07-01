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韓劇女神申敏兒要來了　9日閃耀LV珠寶展

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▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲LV品牌大使申敏兒將現身台灣LV 2026頂級珠寶展《秘境臻藏Mythica》晚宴。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）將於7月9日在台舉辦2026頂級珠寶展《秘境臻藏Mythica》，今（1日）宣布年初接任品牌大使的南韓申敏兒將首度親臨台灣，出席LV當晚星光紅毯及貴賓晚宴，屆時將與金馬影后林嘉欣、男神劉以豪以及時尚名媛關穎等星光一同閃耀台北。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲慶祝LV Monogram 誕生 130 周年，申敏兒演出《旅行精神Spirit of Travel》企劃第二集《改變即旅程Change Is a Journey》。

申敏兒以大熱韓劇《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調時光》等作品備受觀眾喜愛，在最新驚悚話題作品《惡緣》中展現細膩且精湛的演技，實力備受肯定。今年1月她接下LV品牌大使頭銜以來，頻繁現身國際各大時尚盛會，完美詮釋品牌的奢華美學，此次她特別為了LV《秘境臻藏Mythica》頂級珠寶展首度造訪台灣，將以無與倫比的優雅丰姿，為此華麗盛宴揭開序幕。

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲▼申敏兒 。（圖／翻攝IG）

▲申敏兒同時是蘭蔻代言人，無論彩妝或保養品都是品牌愛用者。（圖／翻攝illusomina IG）

不僅高雅氣質深受LV青睞，42歲的申敏兒吹彈可破的肌膚也是保養品的最佳代言人，她是法國品牌蘭蔻（Lancome）代言人，無論是出席公開活動的彩妝或日常保養，她都是蘭蔻的忠實擁護者，時時刻刻都美麗示人。
 

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關鍵字：

申敏兒, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 蘭蔻

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