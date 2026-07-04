LG推出「3用投影機」　集結投影、音響、氛圍燈適用小空間

▲LG推出MoodMate小暮光3 in 1多功能氛圍投影機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

都市小坪數空間成為市場主流，能隨心情變換位置、同時包辦多種娛樂的機動性視聽設備成為新趨勢。LG 在台推出直立落地燈造型的 3 in 1 投影機，結合影音與極光燈效，不但是投影機也能是情境燈飾，7 月正式上線集資平台，推早鳥最高現省 8,000 元優惠；OVO 則將旗下的 27 吋「行走大平板」閨蜜機進行 AI 升級，用途更多元。

LG 推出 MoodMate 小暮光 3 in 1 多功能氛圍投影機，打破傳統投影機硬梆梆的機器感，採用簡約的 Stand-Pole 直立支架設計，並巧妙將投影機、藍牙喇叭與 LED 氛圍燈融為一體，平時關機擺在客廳或臥室角落，就像是一件北歐風落地燈，自然融入居家空間中。

投影機支援 30 至 120 吋的 Full HD，配備 105 度可調整傾斜角度，不僅可以投在牆面上，還可以完全朝天花板投射，讓使用者可以直接躺在床上追劇，具有自動對焦與校正畫面功能，並內建 webOS 24 系統，可直接觀看 Netflix、Disney+ 等主流串流平台。

聲音表現上配備了 5W + 5W 立體聲，支援 AirPlay 與藍牙連線，可一鍵切換成獨立音響模式。直立燈座內建可調式 LED 氛圍燈，提供 9 種顏色與 5 段亮度调整，能隨心變換出如極光包覆般的柔和光影，為夜晚的微醺聚會或獨享時光打造滿滿的情境感。LG MoodMate 小暮光 3 in1 多功能氛圍投影機售價 26,900 元，7／1 起嘖嘖募資早鳥開跑，募資特價 18,900 元。

視聽品牌 OVO 近期大玩「+AI」概念，將旗下 27 吋可移動式沃朋閨蜜機 Pro JJ5 系統升級，搭載可免持對話的 Google Gemini Live。料理時拍下現有食材，便可請 AI 推薦食譜；健身時能透過鏡頭，請 AI 教練分析瑜珈或 Zumba 姿勢等，並全新隨附語音飛鼠遙控器，沃朋閨蜜機Pro JJ5 售價 32,980 元，上市特價 25,980 元。