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Threads網友激推「不油的防曬」夏天適合用　一抹水感清爽、曬不黑

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文／美人圈

2026「不油的防曬」推薦！台灣夏天實在太悶熱，防曬不只要水感舒服，還要完全不油，最重要的是，出汗、出油後仍要保持清爽，Threads網友近期熱烈討論台灣夏天適合用的「不油的防曬」，一起來看！

2026「不油的防曬」推薦：Dr.May美博士 專業隔離清爽防曬乳

規格：40ml／NT$1,380

防曬係數：SPF50+／PA++++ 

Threads網友大讚：「很好吸收！上臉不會悶」舒服的水乳液質地，一抹清爽並瞬間貼合肌膚，不悶不黏、膚感極佳，後續上妝也適合。此外，這款具有清爽草本香氣，上臉不泛白、不改變膚色，許多網友分享：「我每天騎車上下班，用它完全沒有變黑！」

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／Dr.May美博士）

2026「不油的防曬」推薦：理膚寶水 安得利UVAIR空氣感極效精華防曬

規格：50ml／NT$940

防曬係數：SPF50+／PA++++ 

真的完全不油、極致清爽！理膚寶水新款防曬，採用創新0感空氣膜，長效控油抗汗效果，持久清爽舒適不泛白；更蘊含50%高效精華級，包含玻尿酸、菸鹼醯胺、維他命E，以及理膚寶水經典溫泉水，修護肌膚屏障的同時也舒緩不適。這款即便出油、流汗，膚觸也不會變得黏膩，擦拭時更不會沾白印在車子椅墊上，一推出就擁有極好口碑。

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／理膚寶水）

2026「不油的防曬」推薦：貝膚黛瑪 超耐曬清爽保濕防曬液

規格：40ml／NT$1,080

防曬係數：SPF50+／PA++++ 

超清爽水感、上肌完全不泛白！如精華般的親膚水感質地，一抹滑順延展、秒速吸收、不黏膩、不堵塞毛孔，全天候清爽零油光，肌膚零負擔！不但擁有寬頻防曬效果，更以品牌核心DAFTM肌膚仿生修護科技，平衡肌膚微生態，強化肌膚屏障；並選用海洋友善配方，經國際皮膚科醫師認可，不致敏、不熏眼、不致粉刺，敏感肌適用。

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／貝膚黛瑪）

2026「不油的防曬」推薦：skin1004 積雪草玻尿酸水凝防曬精華 

規格：50ml／NT$1,060

防曬係數：SPF50+／PA++++ 

韓國的超舒適水感、不油防曬！屬於化學性防曬，採易推清透不泛白水潤凝露質地，能為肌膚帶來像擦完保養品的自然美肌光澤，可維持全天候的肌膚保濕度，出油後卻不會變得黏膩，貼心添加積雪草成分，安緩曬後可能帶來的泛紅不適。

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@skin1004official）

2026「不油的防曬」推薦：荷麗美加 上麗高效AAL零油光水防曬

規格：60ml／NT$980

防曬係數：SPF50+／PA++++ 

大批網友激推：「荷麗美加一生推」！質地舒服，一抹開就瞬間乾爽，卻又不使肌膚變得乾燥粗糙，是油肌、爆汗肌族群的摯愛，不僅單擦、身體用，也適合作為妝前乳，底妝輕盈不厚重，更不怕融妝，且防蹭，不擔心戴口罩就被蹭掉。

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／荷麗美加）

2026「不油的防曬」推薦：年零 禦光綻白清爽防曬隔離乳

規格：32g／NT$780

防曬係數：SPF50／★★★★ 

年零是MIT品牌，這款是學生黨的極致愛用款！特別針對台灣濕熱海島天氣研發不黏膩配方，質地是輕盈的水凝乳質地，水感保濕不黏膩，同時帶有自然提亮的效果，不搓屑、不死白，素顏單擦、妝前打底都適合，網友激推：「真的超級不會黏！很透氣輕盈，我用過五罐了！」

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／年零）

2026「不油的防曬」推薦：SHEN 清淨高效防曬乳（海洋友善防曬）

規格：30g／NT$1,080

防曬係數：SPF50／★★★★ 

油肌、痘痘肌也推爆的海洋友善防曬！舒服的精華液質地，水感透明無色，膚感清爽不悶肌，可透氣一整天，更無添加酒精、矽靈與Paraben防腐劑，特別適合敏感肌、醫美術後使用。有著優秀的高係數零污染，有效隔絕98%紫外線，且不添加有害珊瑚成分，防曬同時也海洋友善。

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／SHEN）

2026「不油的防曬」推薦：膚秘方 配方師特調防曬 

規格：100ml／NT$500

防曬係數：SPF50／★★★★ 

不只MIT，CP值還超高！這款超水感的清爽防曬是「真正可讓肌膚呼吸」的防曬，以獨特微脂囊技術，精準緩釋防曬成分不易降解，提升持久力、防禦力，質地清爽不黏，完全無色，甚至出油也不怕有油光感，大批網友驚艷：「男生也絕對會喜歡！超水感不黏膩～」、「超愛！愛用快10條，再沒有其他防曬可以賺到我的錢！」

▲防曬 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／膚秘方）

延伸閱讀

油肌防曬怎麼選？2026清爽控油防曬推薦15款，告別夏日油光、不悶痘！

2026潤色防曬推薦！偽素顏必備、提亮超自然不死白，開架、專櫃一次看！

2026防曬推薦攻略｜高係數、不黏膩，Dcard網友好評必買款

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 防曬

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