G-SHOCK把都市夜色戴著走　纖薄黑錶酷味十足

▲G-SHOCK以都會夜色和城市燈光為靈感打造的GST-B1000BD腕錶，14,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK中價位金屬外觀入門產品線G-STEEL系列，繼去年推出備受好評的中型尺寸型號GST-B1000後，近期以都會夜色與城市燈光為靈感，推出全新GST-B1000BD黑、藍兩種錶盤配色腕錶，採用八角結合圓潤輪廓金屬錶圈搭配碳纖維強化樹脂錶殼，在維持品牌經典耐衝擊性能的同時，實現更輕薄的錶身設計以大幅提升配戴舒適度，兩款新錶皆以黑色離子鍍膜處理展現酷味，輔以垂直髮絲紋、環狀髮絲紋與鏡面拋光三種工藝交錯呈現，營造隨光線流轉的細膩金屬質感。相同的拋光細節亦延伸至不鏽鋼錶帶與三折式錶扣，展現一體化的細緻工藝。





▲藍色面盤的G-SHOCK GST-B1000BD-2A腕錶，14,000元。

新款G-SHOCK GST-B1000BD腕錶配備Tough Solar太陽能電力與Mobile Link功能，可透過藍牙與智慧型手機配對，並利用專屬應用程式CASIO WATCHES自動校時。此外，腕錶亦具備兩百米防水、耐衝擊結構、LED超亮照明、多元鬧鈴與碼錶等實用機能，充分滿足日常生活的多元場景需求。於新品上市之際，品牌特別推出贈禮活動，即日起凡於官方商城及概念店購買建議售價滿萬元的G-SHOCK錶款，除了型號GMW-B5000不參與此活動外，即可獲贈TOYO STEEL日本製單層工具盒乙個，送完為止。





▲CASIO官網及概念店(Outlet除外)消費滿萬元贈TOYO STEEL單層工具盒。

日系鐘錶品牌常以都市夜色為設計靈感，剛上市的CITIZEN Series 8腕錶NB6085-57W即受東京夜色啟發，以金色電鍍演繹東京夜晚光影與時間變化，猶如從夕陽餘暉轉化至夜晚燈火的金黃色，面盤中央則飾以日本傳統的「Ichimatsu市松紋」，為風格俐落的機械錶注入日本經典意象。





▲CITIZEN Series 8腕錶NB6085-57W呈現東京夜晚的光影與時間變化， 46,800元。（圖／CITIZEN提供）