48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、hajiwon1023 IG

演員河智苑以精湛的演技出演過眾多膾炙人口的作品，近期更是搭檔朱智勳一同拍攝《權慾之巔Climax》，48歲依舊維持超纖瘦體態以及緊緻的肌膚，對於保養她也分享在忙碌的行程裡，總是會在包包裡面放著皇后修復膏，若是肌膚出現乾燥、敏感的時候，就可以立刻塗抹在需要的部位。

為自創品牌POUCH24在台灣上市，河智苑6月30日也來到台灣宣傳，被問及是否品嚐台灣的美食，她也笑說，「中午吃了芒果冰，晚上要去吃小籠包，明天打算要去吃北京烤鴨，也想去夜市看看」，行程果然是相當緊湊。





韓系風潮依舊廣受歡迎，來自聖水洞的時髦身體護理品牌Knock也在近期登陸販售，獨家「Unbound Beauty」核心理念打造五感享受，其中，最具有代表性的「身體潤澤爽膚水」以銀色罐裝設計，非常具有個性風格，把臉部爽膚水的概念融入身體乳液之中，象徵極致清爽好吸收的質地，同時又能賦予肌膚保濕潤澤。

另一款時髦到不行的輕柔護手霜絕對也是必入好物，超療癒的開心果、柑橘、焦糖三種香氣，高飽和度的條紋管狀設計，展現出滿滿復古美式風格，小小一條添加角鯊烷、胜肽、神經醯胺、視黃醛與菸鹼醯胺成分，以精華質地提供肌膚水潤清爽的呵護。