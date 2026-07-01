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婁峻碩「接吻式」幫老婆補口紅　高爾宣也要立刻被打槍

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▲YSL,嘉丹妮爾,Cream & Bean,高爾宣,婁峻碩,美妝,保養,快閃店,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

饒舌歌手高爾宣、婁峻碩1日現身YSL BEAUTY LOVE HOTEL快閃店活動，兩人難得合體一起工作，現場歡聲笑語不斷，被問及情人節即將到來，準備送給另一半什麼？婁峻碩說，「我覺得要送情挑裸吻煙霧唇膏給她，因為我今天自己用3號，雖然是霧面但很滑順、很自然，如果我送她一支，她跟我用一樣的顏色，她今天掉了，我可以直接幫她補！」立刻讓好友高爾宣大呼「哎喲～你很會誒！那你可以幫我補嗎？我現在也掉了」，「沒有你跟我不同色」被婁峻碩直接回絕。

▲YSL,嘉丹妮爾,Cream & Bean,高爾宣,婁峻碩,美妝,保養,快閃店,。（圖／品牌提供）

提到七夕禮物，高爾宣則想送另一半YSL情挑誘光潤唇膏，「我今天用的色號是12B，就是一個比較柑橘蜜糖的感覺，擦上去就會很有光澤，所以我也希望送一樣的給她，因為他（婁峻碩）剛剛那個梗蠻好的！」回想起收過最印象深刻的情人節禮物，高爾宣也感性告白太太，「我跟她都是蠻務實的，我覺得最好的禮物真的就是她給我兩個健康的孩子，然後我們也有一個很幸福的生活，這是最棒的！」而婁峻碩則表示，另一半買了他跟兒子的同款球衣，覺得很感動也很有意義。

▲YSL,嘉丹妮爾,Cream & Bean,高爾宣,婁峻碩,美妝,保養,快閃店,。（圖／品牌提供）


以戀愛鬆弛感的度假飯店為概念，YSL在新光三越信義新天地11打造浪漫LOVE HOTEL快閃店，滿滿柔霧灰粉的設計簡直最時髦打卡地，現場不僅可以由專業彩妝師打造專屬時髦妝容，體驗品牌經典熱賣產品，更是有拿不完的禮物與滿額贈，只要消費就可以獲得奢金髮夾、針管香，購買2件唇彩拿裸吻唇彩收納包，消費滿6500元獲得粉色唇型美妝鏡、極效活萃修護精華凝霜7ml，消費滿8000元、12000元都可以有不同的限量禮物，快揪好友一起預約體驗。

▲YSL,嘉丹妮爾,Cream & Bean,高爾宣,婁峻碩,美妝,保養,快閃店,。（圖／品牌提供）

暑假到來，各種好吃好玩好拿的快閃店活動超多，純淨保養品牌嘉丹妮爾也跨界聯名Cream & Bean啟動「夏日綠洲計畫」，不僅有經典的鹼水貝果，還有揉合開心果、鳳梨或牛奶三款細緻的義式冰淇淋，以及橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲等，在透過咖啡補充能量同時，也可以在現場體驗全系列防曬單品，享受清爽無負擔的夏季日常。

▲YSL,嘉丹妮爾,Cream & Bean,高爾宣,婁峻碩,美妝,保養,快閃店,。（圖／品牌提供）

關鍵字：

YSL, 嘉丹妮爾, Cream & Bean, 高爾宣, 婁峻碩, 美妝, 保養, 快閃店

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