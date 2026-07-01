6種癌症初期幾乎沒症狀！少吃7類食物　營養師曝防癌飲食關鍵

記者曾怡嘉／台北報導

癌症已連續多年位居國人十大死因之首，最可怕的地方往往不是難治療，而是「發現得太晚」。由於不少癌症在初期幾乎沒有明顯症狀，等到身體開始出現異狀時，病程可能已經進展到中後期。因此，營養師高敏敏提醒，與其等到身體發出警訊，不如養成定期篩檢習慣，才能提高早期發現、早期治療的機會。

首先是大腸癌，長年位居台灣癌症發生人數前段班，早期幾乎沒有明顯症狀，容易被誤認為只是便秘、腹脹、痔瘡或一般腸胃不適，許多人直到出現血便、體重下降或貧血才發現異常。肝癌則因肝臟本身沒有太多痛覺神經，即使腫瘤逐漸變大，也不一定會感到疼痛，等到疲倦、食慾下降、體重減輕或黃疸等症狀出現時，往往已非最早期。

被稱為「癌王」之一的胰臟癌，由於位置深藏腹腔，早期症狀相當不明顯，當出現腰背痛、食慾下降、體重減輕或血糖異常等情況時，多數患者已進入較晚期。至於有「沉默殺手」之稱的卵巢癌，初期可能只有腹脹、頻尿、骨盆悶痛或消化不良等症狀，很容易被誤認為腸胃問題或一般婦科不適，因而延誤就醫。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

另外，根據國民健康署資料，肺癌已是台灣癌症死亡率最高的癌症之一，不少患者早期沒有任何症狀，直到持續咳嗽、胸痛、呼吸喘或咳血時，病程可能已經進展。即使沒有吸菸習慣，也可能因空氣污染、油煙暴露或家族病史等因素增加罹患風險。而乳癌則是台灣女性發生率最高的癌症之一，許多患者初期並不會疼痛，因此容易被忽略，若發現乳房腫塊、乳頭凹陷、異常分泌物或乳房外觀改變，都應盡快就醫檢查。

營養師高敏敏表示，癌症第一期與第四期的治療效果可能有很大差異，許多癌症若能及早發現，不但治療選擇更多，存活率也會明顯提升，因此定期篩檢比等到身體出現警訊更重要。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

不少民眾也好奇，究竟吃什麼可以預防癌症？高敏敏指出，目前沒有任何一種食物能保證不會罹癌，但大量研究發現，長期飲食習慣確實與癌症風險有關。建議平時應盡量少吃加工肉品、油炸食品、精緻甜點、含糖飲料、反式脂肪、燒焦烤肉，以及過量酒精等7類食物，因這類飲食容易增加慢性發炎、肥胖及代謝異常風險，也可能提高部分癌症的發生機率。

至於日常防癌飲食，則建議多攝取深綠色蔬菜、十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜、青花菜）、富含茄紅素的番茄及西瓜、莓果類、堅果種子、豆類製品、全穀雜糧，以及橄欖油、苦茶油、酪梨等優質油脂，有助補充膳食纖維、植化素及抗氧化營養素。

根據世界癌症研究基金會（WCRF）指出，約30%至50%的癌症與生活型態有關，包括飲食、體重控制、規律運動、吸菸及飲酒等因素。因此，真正的防癌關鍵從來不是依靠某一種「超級食物」，而是維持均衡飲食、規律運動、控制體重，並搭配定期健康檢查與癌症篩檢，才是目前最有科學證據支持的防癌方法。