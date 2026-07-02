天天洗頭還是臭？專家：洗髮精挑錯了　難怪頭皮屑、頭皮痘一直冒

▲夏日頭皮困擾多。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

邁入高溫潮濕的夏季，不少人開始出現頭皮異味、頭皮痘痘、頭皮屑、頭皮搔癢等困擾，明明天天洗頭，問題卻始終沒有改善。大家其實都忽略了最重要的第一步其實是「清潔」，挑錯洗髮精，難怪頭皮困擾好不了！

保養品牌綠藤生機分享，頭皮出油本來就是正常生理現象，研究發現，當皮膚溫度每上升1°C，皮脂分泌量約會增加10%，因此夏天高溫環境下，頭皮更容易出油，若油脂、汗水及髒污沒有適當清潔，不僅容易產生頭皮異味，也可能讓痤瘡桿菌、皮屑芽孢菌等微生物過度滋生，增加頭皮痘痘、頭皮屑及搔癢等問題。

不過，並非所有洗髮精都適合頭皮清潔，市面上不少產品主要訴求讓頭髮柔順、有光澤、容易梳理，因此添加較多修護髮絲的成分，雖然能改善髮質，卻未必適合容易出油或有頭皮困擾的人使用。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

為此，品牌也點出兩大常見洗髮挑選錯誤，第一是含有矽靈、陽離子膠等成分的洗髮產品，這類成分能在髮絲表面形成保護膜，提升滑順度，但若殘留於頭皮，可能讓皮脂較不易被清潔乾淨，第二則是清潔力過強的洗髮精，不少人以為洗得越乾淨越好，但過度清潔可能破壞頭皮原有的皮脂保護膜，當肌膚屏障受損後，皮脂腺反而可能分泌更多油脂來補償，使頭皮更容易出油，也增加敏感、發炎的風險。

一款適合頭皮使用的洗髮精，應兼顧適度清潔與維持頭皮屏障，在去除多餘油脂與髒污的同時，也避免添加容易增加頭皮負擔的成分。當頭皮維持在乾淨、油水平衡且較為透氣的狀態，便有助降低頭皮異味、頭皮屑及出油等問題發生，讓夏季頭皮維持舒適健康。

▲綠藤生機 頭皮淨化蜂膠+洗髮精。

嚴選北美黃檸檬萃取，帶走頭皮上已氧化堆積的油脂與其產生的頭皮味；巴西頂級綠蜂膠活性成分增量 10%，臨床實證 96.4% 抗菌力，以天然機制平衡頭皮菌相，取代藥性成分的短暫壓制。

▲LUSH 山葵洗髮露。

蘊含新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇，可活絡頭皮，玫瑰、梔子花及西西里檸檬精油交織出淡雅清香，令人心曠神怡。