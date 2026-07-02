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總是遲到？5個方法改善時間觀念　準時赴約其實不難

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▲▼改善遲到。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲不少人總是拖到最後一刻才出門。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

你是不是經常告訴自己「再5分鐘就好」，結果最後還是匆忙出門、一路趕時間？其實，容易遲到並不是你太懶，而是許多人會高估自己的效率、低估事情所需時間。想改善時間觀念，不一定要把生活過得像是按表超課，只要改變幾個習慣，就能降低遲到機率。

1. 不要只記「約定時間」，要記「出門時間」

許多人腦中只有「下午2點要到」，卻沒有反推幾點該出門。建議把行程拆解成「出門時間、通勤時間、抵達時間」，讓時間規畫更具體，也比較不容易拖到最後一刻。

2. 停止憑感覺估時間

很多人認為洗澡只要10分鐘、化妝20分鐘、搭車30分鐘，但實際花費往往比想像更久。可以連續記錄幾天自己的生活節奏，就會知道哪些環節最容易拖延，之後安排時間也會更準確。

3. 建立「提前10分鐘」原則

與其追求剛剛好，不如把目標改成提前10分鐘到。多出來的時間可以休息、整理思緒，也能避免因塞車、找車位或等電梯等突發狀況而遲到。

4. 出門前別再開始新事情

很多遲到都是因為「再回一封訊息」、「再看一支影片」、「再收一下桌子」。當距離出門時間只剩10至15分鐘時，就不要再開啟新的事情，把重心放在準時出門。

5. 前一天做好準備

把隔天要穿的衣服、包包、鑰匙、文件都先準備好，看似簡單，卻能減少出門前手忙腳亂的情況。每天省下5分鐘，長期下來就能建立更穩定的時間習慣。

關鍵字：

標籤:**遲到原因, 時間管理, 生活技巧, 效率提升, 出門準備

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