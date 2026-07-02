大阪直美溫網「白色婚禮和服」驚豔全場！把日本文化穿上球場

記者鮑璿安／綜合報導

2026年溫布頓網球錦標賽正式開打，日本網球名將大阪直美（Naomi Osaka）除了場上表現備受關注，每次登場造型同樣成為話題。今年她選擇穿上東京新銳設計師品牌 Hana Yagi 特別打造的白色禮服進場，以日本傳統振袖（Furisode）為靈感，有傳統婚服「白無垢」的意涵存在，結合現代時裝語彙，不僅向自身日本文化背景致敬，也巧妙呼應溫布頓全白（All White）服裝傳統。

整體造型以純白色為主調，寬大的振袖袖型搭配精緻立體刺繡，細節可見花卉、飛鳥等日式圖騰，腰間則以寬版腰封（Obi）及裝飾繩結點綴，完整保留和服經典元素。下半身則加入層層堆疊的薄紗蛋糕裙，透過半透明材質與輕盈輪廓，替傳統服飾注入現代時裝感，也讓大阪直美步入球場時更顯飄逸。

完成進場儀式後，大阪直美脫下外層禮服，露出內搭的Nike白色網球洋裝，同樣延續純白配色，並以花卉細節及波浪裙襬設計增添柔美氣息，既符合溫布頓嚴格的白色服裝規範，也與外層振袖造型形成一致的設計語言。她將頭髮盤成髮髻，搭配白色花飾與垂墜花瓣裝飾，以及珍珠珠寶點綴，讓整體造型更具典雅韻味。

此次操刀設計的 Hana Yagi 是來自東京的新生代設計師，20多歲便以品牌同名創立個人工作室，曾入圍義大利 International Talent Support（ITS）國際新銳設計競賽決選。近年大阪直美持續邀請不同設計師打造四大滿貫賽進場造型，今年澳網曾穿上Robert Wun以水母為靈感的作品，法網則選擇Kevin Germanier的創作，而溫網則透過Hana Yagi重新詮釋日本傳統服飾，讓運動與高級時裝再次擦出全新火花。