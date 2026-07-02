男裝周 / CELINE驚喜合作Reebok出「舊球鞋」　超好看大包鼓勵型男愛用

▲CELINE 2027春夏男裝與Reebok攜手推出仿舊鞋，並有多款柔軟簡約的大包。（圖 / 品牌提供、翻攝CELINE IG，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

CELINE 2027春夏男裝秀在巴黎男裝周登場，這是創意總監Michael Rider執掌後的首個純男裝秀，鮮明的色彩、寬褲與窄褲交替、繁複層次或簡單搭配，都充滿豐厚底蘊，Michael Rider認為風格不是刻意打造，而是來自個人經歷、對世界的好奇等層層累積，此外，更驚喜與Reebok合作，刻意做舊的運動鞋流露歲月痕跡。BTS成員在時裝周各有歸屬，CELINE品牌大使V穿著酒紅色西裝內搭大紅襯衫看秀，鬆開的扣子顯得隨興從容又性感，站在秀場的白色空間裡很耀眼。

▲CELINE 2027春夏男裝秀在巴黎網球俱樂部（Tennis Club de Paris）舉辦。

▲BTS成員V是CELINE品牌大使，穿著酒紅色西裝與紅襯衫看秀。

Michael Rider為這場秀發表了一份創作宣言，勾勒出他對人物、風格與生活方式的想像，以「剛毅與溫柔」（Tough & Tender）、「柔軟與堅定」（Soft and Strong）等看似矛盾但又能共存的特質為核心，描繪出忠於自我、真誠且充滿勇氣的人物形象，體現於服裝會看見常見於衣櫃的西裝外套、襯衫、針織衫、皮革外套、背心、丹寧與披肩等單品，透過全新的比例與穿搭方式重新詮釋，在正式與休閒、俐落與柔和之間取得平衡。

系列中有高腰寬褲、層次豐富的疊穿手法，也有窄管褲的簡單造型，運用鮮明卻不突兀的色彩組合，讓每套造型都擁有強烈個性，同時保有輕鬆自然的穿著氛圍。Michael Rider並未刻意塑造某一種男性樣貌，而是透過不同風格人物，展現當代男士自在穿衣、忠於自我的生活態度，讓服裝不只是伸展台上的造型，更能成為個性與生活經驗的延伸。

配件同樣延續日常衣櫥的概念，多款新包以柔軟皮革、大容量與貼近生活的細節為特色，簡約的後背包搭配細膩的Triomphe金屬扣、半月包側背斜背都方便，兼顧實用性與質感。鞋履則驚喜與Reebok合作，重新演繹1980年代經典Freestyle鞋款，保留復古輪廓，羊皮材質刻意做舊展現歲月痕跡，彷彿陪伴了主人多年，也呼應Michael Rider所強調，風格是時間累積而來，無需刻意追求。

▲CELINE與Reebok合作，重新演繹經典Freestyle鞋款。



▲多款大包既實用又自在優雅。



▲靴子與涼鞋各自有個性。

秀場的星光也很精彩，品牌大使V以酒紅色西裝外套搭配鮮紅色襯衫，搭配高腰寬褲拉長比例，棕色皮鞋、大框墨鏡在復古中帶有現代感，敞開的襯衫則為正式西裝增添隨興氣息，也完美演繹出自在、真誠且不受拘束的新世代CELINE男士形象。

除了V在巴黎欣賞CELINE大秀，同團的j-hope穿條紋西裝搭配蛇紋領帶出席LV秀，色調清爽又很有街頭活力，Jimin則現身Dior秀，穿著刺繡場外套，宛如小王子般流露貴族氣質，BTS成員在巴黎男裝周各自為代言品牌站台，散發魅力。

▲Dior品牌大使Jimin以貴族感的外套現身2027秀。

▲j-hope是LV品牌大使，出席在巴黎男裝周舉辦的2027春夏秀。