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UNIQLO神級聯名回歸！YOASOBI睽違5年「4款圖騰UT」粉絲準備包色

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記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO再度攜手日本人氣音樂雙人組YOASOBI，推出全新UT聯名系列，這也是雙方睽違5年後第二度合作。本次系列以YOASOBI音樂故事轉化為日常的創作概念出發，邀請4位長期與團隊合作的新銳藝術創作者操刀，將歌曲裡的故事感、角色想像與視覺張力，轉化成日常可穿搭的圖像設計。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO再度攜手日本人氣音樂雙人組YOASOBI，推出全新UT聯名系列，這也是雙方睽違5年後第二度合作 。（圖／品牌提供）

全系列共推出4款印花T恤，版型採男女皆可穿的寬鬆剪裁，融入YOASOBI專屬標誌，風格橫跨插畫、動畫、街頭藝術與科幻感視覺。從形象照可見，黑色款以藍色惡魔翅膀圖騰作為主視覺，帶有強烈Y2K與未來感；白色款則以細膩插畫呈現女孩坐在書本上的畫面，呼應YOASOBI從文字故事延伸出音樂作品的核心概念。

其中創作者Nina以「從書本中誕生的故事與旋律」為靈感，將小說與音樂的連結放進插畫，GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE則以少年漫畫風格描繪Ayase與ikura，把服裝、鞋子與火焰設計成充滿生命感的存在。Ryota Daimon透過噴繪技法表現兩人展翅高飛的意象，QINGYI則將YOASOBI音樂世界中的符號與兩位成員的藝術感性疊合，呈現團體進入全新階段的面貌。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

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▲UNIQLO × YOASOBI UT系列將於7月17日上市，共4款設計，每件售價NT$490，尺寸為XS至4XL，其中XS、XXL、3XL、4XL僅於網路商店販售。（圖／品牌提供）

YOASOBI主唱ikura也表示，這次設計來自4位長期合作創作者的視角，展現的是「此刻的YOASOBI」；Ayase則形容，若上一次UT系列像是YOASOBI的自我介紹，這次則更像完整傳達現階段想說的一切。UNIQLO × YOASOBI UT系列將於7月17日上市，共4款設計，每件售價NT$490，尺寸為XS至4XL，其中XS、XXL、3XL、4XL僅於網路商店販售。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。

關鍵字：

UNIQLO, YOASOBI, UT聯名, 音樂插畫, 聯名服飾

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