BV香水編織掛飾太美！Alta系列10款淡香精「皮革香、白無花果」一次收

記者鮑璿安／綜合報導

Bottega Veneta正式推出全新 Alta 香氛系列，以10款淡香精開啟品牌全新的嗅覺篇章。不同於過去聚焦威尼斯文化，Alta將視角擴展至整個義大利，透過來自義大利與世界各地的香材交織，描繪從晨光、午後到夜幕的氣味旅程，也讓品牌經典的工藝美學，首次完整延伸至香氛世界。連香水的皮革保護套也同步登場，讓人徹底被療癒感官體驗包圍。





▲Alta系列以「Intrecciato Duo（編織雙重奏）」為核心概念，每款香氛皆將義大利在地元素與異國香材融合，呈現清新與濃郁、明亮與深沉的對比層次 。（圖／品牌提供）

Alta系列以「Intrecciato Duo（編織雙重奏）」為核心概念，每款香氛皆將義大利在地元素與異國香材融合，呈現清新與濃郁、明亮與深沉的對比層次。例如Montebello以血橙結合橙花精油，散發陽光果香；Balliamo則將義大利白無花果與雪松交織，營造溫暖夏日晚風般的氣息；喜愛柔和木質調的人，可選擇Bare Morning，以爽身粉香搭配檀香，彷彿貼近肌膚的溫柔觸感；而Moment After則揉合皮革與馬達加斯加香草，為皮革香注入更加細膩柔潤的層次。





▲Alta 淡香精禮盒 NT$12,300 。（圖／品牌提供）

▲編織皮革香水保護套 NT$15,800 (適用於50ml) 、編織皮革香水保護套(咖啡色) NT$14,100(適用於10ml)。（圖／品牌提供）

另外幾款同樣各具特色，包括揉合玫瑰與法國鼠尾草的Slow Rise、帶有義式碎巧克力冰淇淋靈感的Ricordami、藏紅花與安息香交織的Night Sounds，以及李子、勞丹脂、鹽之花、沉香等香材打造的夜晚香氣，讓10款作品猶如一天24小時不同時刻的情緒縮影。





▲赤裸晨光 BARE MORNING 淡香精(100ml) NT$9,600；初綻 SLOW RISE 淡香精(50ml) NT$7,300 。（圖／品牌提供）

除了香氣本身，瓶身設計也是炫技之作，透明玻璃刻畫出品牌招牌Intrecciato皮革編織紋路，搭配木質瓶蓋與金色金屬飾環，靈感取自威尼斯建築與珠寶工藝。全系列提供50ml、100ml容量，瓶身採再生玻璃製成，並支援補充瓶設計，兼顧美感與永續理念。此次最吸睛的還有同步推出的Intrecciato編織皮革香水保護套，以品牌標誌性的編織皮革打造，搭配可掛於包款提把的皮革繩與金屬扣環，不僅能保護10ml旅行香水，也能直接化身精品包上的吊飾。

同場加映

如果有一天走進 Balenciaga 快閃店，迎接你的不是新包，而是一杯能加肌酸、豌豆蛋白的果昔，別懷疑，這正是品牌最新定義的奢華運動日常。Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，以運動、科技與高級工藝為核心，不只推出兼具機能與時尚感的服飾，更在巴黎、北京、上海與曼谷打造期間限定快閃空間，販售多款健康飲品與能量補給，把近年風靡全球的 wellness lifestyle（健康生活風格）直接搬進精品世界。





▲Balenciaga（巴黎世家）近日發表全新 TechWear 健康概念系列，於巴黎、北京、上海及曼谷打造限定快閃店，呈現一 系列專屬機能飲品與能量補給 。（圖／品牌提供）

這次快閃店最吸睛的莫過於一系列命名充滿話題感的飲品，像是果昔「Main Character」、「Momentum」、「Back to Life」，還能依照需求加入維他命油、肌酸或豌豆蛋白；果汁則有主打排毒的「Green Flag」、抗氧化的「Red Alert」、補水系「All Clear」等選項。品牌更首次與健身空間 Barry’s 合作，帶來客製化課程、Balenciaga Music 播放清單、限定視覺佈置，以及聯名飲品，重新演繹運動場景的沉浸式體驗。