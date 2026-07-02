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許光漢秀10年前嫩照代言路易莎　網：「明天我要買10杯」

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▲許光漢成路易莎咖啡20周年品牌大使。（圖／業者提供、翻攝路易莎官網）

▲許光漢成路易莎咖啡20周年品牌大使。（圖／業者提供、翻攝路易莎官網）

記者蔡惠如／綜合報導

路易莎咖啡成立二十周年，邀請演員許光漢擔任品牌形象大使，並在全新品牌影片中曬出其十年前的青澀嫩照，口碑發酵；星巴克信義區「DREAM PLAZA台北典藏旗艦店」門市開幕一周年，攜手周杰倫從日常飲用習慣出發，為咖啡控們帶來一系列新話題。 

▲許光漢成路易莎咖啡20周年品牌大使。（圖／業者提供、翻攝路易莎官網）

許光漢在路易莎形象影片中，展現兼具鄰家感與高級質感的獨特魅力。私底下的他透露自己每天都要喝咖啡，經常在前往工作的路上買一杯美式咖啡提神；在家時則喜歡親手沖咖啡，享受沖煮過程的儀式感，讓自己在繁忙生活節奏中短暫放慢腳步。

▲許光漢成路易莎咖啡20周年品牌大使。（圖／業者提供、翻攝路易莎官網）

針對二十周年路易莎推出淺焙的「G1 日曬耶加雪菲」與深焙的「黑金淬煉典藏」兩款全新浸泡式精品咖啡系列。主打冷熱皆宜，除了加入熱水即可快速沖泡，也可將咖啡包放入冷水中冷藏一晚，隔天即可享用清爽甘甜的冷萃風味，即日起至七月底前預購，可享買一送一，G1 日曬耶加雪菲，售價 415 元；黑金淬煉典藏，售價 275 元。

▲許光漢成路易莎咖啡20周年品牌大使。（圖／業者提供、翻攝路易莎官網）

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市因應周年，推出「24小時時光珍藏」系列活動，其中「Coffee Beat」主題特別邀來周杰倫攜手合作。化身風味偵探親自推薦以「風味加滿，不加糖」為概念打造的飲品風味。

▲周杰倫與星巴克合作。（圖／業者提供） ▲周杰倫與星巴克合作。（圖／業者提供）

周杰倫力推今夏新品「Aerocano雲朵泡泡美式咖啡」系列，採用特殊的空氣壓注工藝，將濃縮咖啡與冰塊完美融合，在頂層創造出厚實、細緻且綿延的泡沫層，讓日常的冰美式咖啡喝起來更具輕盈的層次感，售價 115 元起。

此外，周杰倫也公開自己的私房推薦，點一杯「不甜的香草風味拿鐵」，透過香草風味糖漿與焦糖風味糖漿的巧妙運用，不額外增加甜度負擔，就能品嚐到充滿個性且層次豐富的風味。星巴克也將在 7／16 舉辦「杰倫日」活動。當天該門市結合限定咖啡體驗與音樂元素，邀請喜愛咖啡與音樂的朋友一同前往共鳴。

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許光漢, 周杰倫, 路易莎, 星巴克, 浸泡式咖啡, 雲朵泡泡美式, 買一送一, 耶加雪菲, 黑金淬煉典藏, 杰倫日

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