總是聊到冷場？「3個聊天技巧」人際關係自然變好





▲「3個聊天技巧」人際關係自然變好。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

很多人認為，成為一個「好聊的人」必須口才很好、幽默風趣，甚至要懂得各種話題才能吸引別人。但事實上，真正受歡迎的聊天對象，往往不是說最多話的人，而是能讓人自在分享、不用擔心被打斷或被評價的人。聊天是一種互動，而不是單方面的表演，只要掌握幾個小技巧，就能讓對話更加自然，也更容易建立好人緣。

1. 多問「延伸型問題」，讓對話自然延續

聊天最怕的是一問一答，很快就沒了下文。比起詢問只能回答「是」或「不是」的問題，不如試著多提出能延伸話題的提問。例如對方說最近去旅行，不只是問「好玩嗎？」，還可以接著問「最讓你驚喜的是哪個地方？」、「如果再去一次，你最想推薦什麼？」這類問題能讓對方有更多發揮空間，也更容易分享自己的感受與故事。

真正好聊的人，並不是一直丟出新話題，而是懂得從對方的一句話中找到可以繼續聊下去的方向。當對方感受到你是真心好奇，而不是例行公事地聊天，自然也會更願意打開話匣子，整段對話也會變得更加流暢。

2. 先接住對方，再分享自己的故事

不少人聊天時，習慣一聽到對方分享經驗，就立刻回應「我也是」、「我之前更誇張」，希望透過自己的故事建立共鳴。然而，如果太快把焦點轉到自己身上，反而容易讓對方覺得沒有被聽見，甚至有種話題被搶走的感覺。

比起急著分享自己，不妨先回應對方的情緒，例如「那一定很有壓力吧」、「難怪你印象這麼深刻」，讓對方知道你有理解他的感受。等對方說得差不多，再自然分享自己的經驗，聊天就會像雙向交流，而不是彼此搶著發言。這樣的互動方式，也更容易建立信任感與親近感。

3. 用有內容的回應，取代制式附和

聊天時，「真的假的」、「原來如此」、「哈哈哈」雖然能維持基本互動，但如果每次都只有這些回應，對方很容易不知道該怎麼接下去。真正有溫度的聊天，關鍵在於給出具體的反饋，讓對方知道你有認真聽，也有自己的想法。例如，可以說「我很喜歡你剛剛提到的那個觀點」、「如果是我，也會有同樣的感受」、「這個經歷真的很特別」，甚至分享自己對某個細節的觀察，都能讓聊天更有深度。當對方感受到自己的分享被重視，而不是被敷衍帶過，彼此的互動也會變得更自然、更有來有往。