一片片皮革化作花瓣！Polène「限量包Béri」層層綻放　宛如背上花園

記者鮑璿安 ／綜合報導

法國皮革品牌 Polène 向來擅長將建築線條與自然意象融入設計，最新推出的包款 Béri Lif 限量版，則再次將品牌對皮革工藝的想像推向新高度。保留經典 Béri 輪廓，卻以大量立體皮革葉片覆蓋包身，搭配自然垂墜的流蘇式拖尾，讓包款宛如一件介於雕塑與時裝之間的藝術作品，定格花卉生長的美好瞬間。





▲法國皮革品牌 Polène 帶來全新的 Béri Lif 限量版，以大量立體皮革葉片覆蓋包身 。（圖／品牌提供）

Béri Lif 最迷人的地方，在於品牌將「植物生長」轉化為皮革語言。每一片葉片皆取自工坊回收的皮革餘料，再由西班牙烏布里克(Ubrique) 的工匠手工裁剪而成，逐片裁切、塑形、排列，最後以手工固定於包身之上。密集層疊的皮革片營造出如花瓣、葉片交織般的立體紋理，並延伸出柔軟拖尾，遠看像盛放花束，近看則能感受到皮革天然紋理與手工製作留下的細膩溫度，每件作品也因此呈現些微不同的個性。這款限量設計同時也是 Plèi 系列的重要作品，延續 Polène 對循環設計的探索，將過去製作包款所留下的皮革餘料重新運用，不只是減少浪費，更藉由工匠精湛的刺繡與皮革塑形技法，讓原本不起眼的素材蛻變為極具收藏價值的精品。





▲此次 Béri Lif 共推出 瓷白（Porcelain）、北極藍（Polar）與烏木色（Ebony） 三款配色 。（圖／品牌提供）

自2016年創立以來，Polène 持續與西班牙 Ubrique 工坊合作，運用木模塑形、手工縫製、折疊剪裁與編織等傳統工法，打造兼具雕塑感與流動線條的皮件。Béri Lif 將品牌多年累積的皮革技藝濃縮於一只包款之中，既保留 Béri 標誌性的柔和輪廓，也透過滿覆包身的立體葉片，重新演繹自然與工藝交會的美學。此次 Béri Lif 共推出 瓷白（Porcelain）、北極藍（Polar）與烏木色（Ebony） 三款配色。純淨的瓷白散發輕盈空靈氣息，北極藍帶來冷冽且現代的藝術感，烏木色則以濃郁深色凸顯皮革層次與雕塑輪廓。

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