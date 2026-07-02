fb ig video search mobile ETtoday

塑造氛圍燈光比家具更重要　設計師公開5個「不踩雷選燈術」

>

記者蔡惠如／綜合報導

許多民眾在搬新家或進行空間改造時，往往優先把預算拿來添購沙發、餐桌或收納家具，卻經常忽略了燈光才是塑造空間氛圍的關鍵。Objects Ark 的設計師 Henry Amouriq 透露，一盞燈不只是提供照明，更決定了家的溫度與生活的質感。如果家裡只能優先投資一樣家飾品，設計師首推燈飾，因為燈光打造出的溫暖與柔和層次，是許多大型家具都做不到的。

為了讓大眾在挑選燈具時不踩雷，設計師 Henry 特別公開 5 個選燈心法，幫助讀者輕鬆利用燈光點亮家的靈魂。

▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供）

▲OBJECTS ARK設計師Henry Amouriq。（圖／業者提供）

第一盞燈解決需求，第二盞燈玩氛圍
搬進新家時，第一盞燈可以先優先解決日常生活的實用照明需求。等到基本的功能滿足後，再開始依據個人喜好，逐步收藏一盞盞能改變空間情緒、讓人放鬆的氛圍燈，為家裡堆疊出不同的溫度。

捨棄「夠亮就好」的冰冷觀念
許多人挑選燈具時常陷入「功能就是要夠亮」的迷思。然而，家裡的氛圍要好、朋友聚餐時不感到冰冷，靠的全是溫暖的光線與柔和的光影。燈光能細膩地改變空間情緒，讓家變得更有層次感，而非一味追求高亮度。

▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供）

▲OBJECTS ARK三角燈，售價12,000元。（圖／業者提供）

選擇能陪著生活一起成長的彈性設計
隨著現代住宅坪數縮小，單一功能的燈具已無法完全滿足生活需求。建議挑選具備彈性與延續性的設計，例如 20 歲住在小套房時是一盞床頭燈，未來搬到下一個家時，能隨著空間需求變換成壁燈或桌燈。具備多元使用可能的燈具，才不會隨著搬家或風格改變而被淘汰。

不追隨社群流行，改選「有故事」的物件
現在許多人會以社群媒體上「拍照好不好看」當作買燈的標準，但真正經得起時間考驗的從來不是流行。只要是經過思考、自己當下真正喜歡的選擇，並且能隨著時間堆疊、陪伴你累積生活記憶的燈具，才是家中最不可取代的存在。

看重科技便利，更要保留人的溫度
在智慧家庭與新技術發展的時代，3D 列印等新科技雖然為燈具設計帶來更多創作可能，但一盞燈最終能打動人的原因，依舊是背後的創意、情感與工藝溫度。在選購時，不妨關注將傳統工藝與新技術融合的作品，更能讓家產生共鳴。

▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供） ▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供）

▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供）

物件規劃公司「舟舟物物」近期針對燈光，舉行 OBJECTS ARK 《光的收藏 Collecting Light》展覽，集結約 15 個來自不同品牌、設計師與收藏來源的燈具作品，展出內容涵蓋當代設計燈具、限量作品、二手孤品、復古燈具與稀有收藏。

展覽打造一座 kiosk 形式的展示裝置，展示空間如同一間小型燈具店，也像一座移動的光之平台，從即起至 7／5 期間於 Objects Ark Showroom B1 （台北市大安區和平東路二段96巷15弄32號 B1）展出。

▲LG推出MoodMate小暮光3 in 1多功能氛圍投影機。（圖／品牌提供）

LG 推出 MoodMate 小暮光 3 in 1 多功能氛圍投影機，打破傳統投影機硬梆梆的機器感，採用簡約的 Stand-Pole 直立支架設計，並巧妙將投影機、藍牙喇叭與 LED 氛圍燈融為一體，平時關機擺在客廳或臥室角落，就像是一件北歐風落地燈，自然融入居家空間中。

▲LG推出MoodMate小暮光3 in 1多功能氛圍投影機。（圖／品牌提供）

直立燈座內建可調式 LED 氛圍燈，提供 9 種顏色與 5 段亮度调整，能隨心變換出如極光包覆般的柔和光影，為夜晚的微醺聚會或獨享時光打造滿滿的情境感。LG MoodMate 小暮光 3 in1 多功能氛圍投影機售價 26,900 元，7／1 起嘖嘖募資早鳥開跑，募資特價 18,900 元。

關鍵字：

三角燈, Objects Ark, 燈飾設計, 空間氛圍, 燈光美學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

天天洗頭還是臭？專家：洗髮精挑錯了　難怪頭皮屑、頭皮痘一直冒 豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 6種癌症初期幾乎沒症狀！少吃7類食物　營養師曝防癌飲食關鍵 2026懶人穆勒鞋推薦TOP 8！PUMA、ALO必收款　一腳踩就出門 總是遲到？5個方法改善時間觀念　準時赴約其實不難 運動衣容易堆積汗味！3個必學清洗法則　維持「乾燥」非常重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面