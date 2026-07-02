塑造氛圍燈光比家具更重要　設計師公開5個「不踩雷選燈術」

記者蔡惠如／綜合報導

許多民眾在搬新家或進行空間改造時，往往優先把預算拿來添購沙發、餐桌或收納家具，卻經常忽略了燈光才是塑造空間氛圍的關鍵。Objects Ark 的設計師 Henry Amouriq 透露，一盞燈不只是提供照明，更決定了家的溫度與生活的質感。如果家裡只能優先投資一樣家飾品，設計師首推燈飾，因為燈光打造出的溫暖與柔和層次，是許多大型家具都做不到的。

為了讓大眾在挑選燈具時不踩雷，設計師 Henry 特別公開 5 個選燈心法，幫助讀者輕鬆利用燈光點亮家的靈魂。

▲OBJECTS ARK設計師Henry Amouriq。（圖／業者提供）

第一盞燈解決需求，第二盞燈玩氛圍

搬進新家時，第一盞燈可以先優先解決日常生活的實用照明需求。等到基本的功能滿足後，再開始依據個人喜好，逐步收藏一盞盞能改變空間情緒、讓人放鬆的氛圍燈，為家裡堆疊出不同的溫度。

捨棄「夠亮就好」的冰冷觀念

許多人挑選燈具時常陷入「功能就是要夠亮」的迷思。然而，家裡的氛圍要好、朋友聚餐時不感到冰冷，靠的全是溫暖的光線與柔和的光影。燈光能細膩地改變空間情緒，讓家變得更有層次感，而非一味追求高亮度。

▲OBJECTS ARK三角燈，售價12,000元。（圖／業者提供）

選擇能陪著生活一起成長的彈性設計

隨著現代住宅坪數縮小，單一功能的燈具已無法完全滿足生活需求。建議挑選具備彈性與延續性的設計，例如 20 歲住在小套房時是一盞床頭燈，未來搬到下一個家時，能隨著空間需求變換成壁燈或桌燈。具備多元使用可能的燈具，才不會隨著搬家或風格改變而被淘汰。



不追隨社群流行，改選「有故事」的物件

現在許多人會以社群媒體上「拍照好不好看」當作買燈的標準，但真正經得起時間考驗的從來不是流行。只要是經過思考、自己當下真正喜歡的選擇，並且能隨著時間堆疊、陪伴你累積生活記憶的燈具，才是家中最不可取代的存在。



看重科技便利，更要保留人的溫度

在智慧家庭與新技術發展的時代，3D 列印等新科技雖然為燈具設計帶來更多創作可能，但一盞燈最終能打動人的原因，依舊是背後的創意、情感與工藝溫度。在選購時，不妨關注將傳統工藝與新技術融合的作品，更能讓家產生共鳴。

▲OBJECTS ARK《光的收藏 Collecting Light》展覽。（圖／業者提供）

物件規劃公司「舟舟物物」近期針對燈光，舉行 OBJECTS ARK 《光的收藏 Collecting Light》展覽，集結約 15 個來自不同品牌、設計師與收藏來源的燈具作品，展出內容涵蓋當代設計燈具、限量作品、二手孤品、復古燈具與稀有收藏。

展覽打造一座 kiosk 形式的展示裝置，展示空間如同一間小型燈具店，也像一座移動的光之平台，從即起至 7／5 期間於 Objects Ark Showroom B1 （台北市大安區和平東路二段96巷15弄32號 B1）展出。

LG 推出 MoodMate 小暮光 3 in 1 多功能氛圍投影機，打破傳統投影機硬梆梆的機器感，採用簡約的 Stand-Pole 直立支架設計，並巧妙將投影機、藍牙喇叭與 LED 氛圍燈融為一體，平時關機擺在客廳或臥室角落，就像是一件北歐風落地燈，自然融入居家空間中。

直立燈座內建可調式 LED 氛圍燈，提供 9 種顏色與 5 段亮度调整，能隨心變換出如極光包覆般的柔和光影，為夜晚的微醺聚會或獨享時光打造滿滿的情境感。LG MoodMate 小暮光 3 in1 多功能氛圍投影機售價 26,900 元，7／1 起嘖嘖募資早鳥開跑，募資特價 18,900 元。