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森林家族夢幻小鎮登陸南紡　卡娜赫拉現身台南新天地打卡超可愛

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▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

▲暑假南紡購物中心迎來森林家族快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假剛開始，台南的百貨商圈就熱鬧滾滾，兩大療癒系國際巨星同步開出限時快閃店，成為家庭親子與粉絲們放鬆的首選基地。南紡購物中心即日起舉辦森林家族夢幻特展，不僅把充滿童話感的場景搬進館內，還有從日本空運的限定商品，拍照打卡就能免費拿明信片；新光三越台南新天地則由卡娜赫拉的小動物插旗，現場打造五大日常系拍照打卡點，並端出最潮自拍神器凸面鏡、發光旅充等近 30 款全新周邊，好拍又好買，幫大家把生活小確幸一次補滿。

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

森林家族夢幻小鎮登陸南紡
深受大小朋友喜愛的森林家族來到台南了！南紡購物中心即日起至 7／19 ，在 A1館1F時尚廣場舉辦「森林家族夢幻森林小鎮」特展，現場打造成充滿童話氛圍的主題空間。這回最讓粉絲期待的，就是特別從日本空運來台、在活動會場限量販售的日本限定商品，在活動期間的指定日期會推出一款，7／11 還會與日本同步發售最新品，讓台灣粉絲完全零時差入手。

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

互動與回饋也是亮點，森林家族兔姐姐將在 7／4 、7／11 與 7／18 下午 2 點現身，在現場跟大小朋友一塊唱唱跳跳。只要在會場拍照打卡並上傳至臉書或 IG，標註指定文字，就能免費獲得限定明信片。會場也規畫了每抽 300 元、通通有獎的「森林家族轉轉樂」遊戲。另外只要在現場消費達到指定門檻，就會層層加碼贈送新成員貼紙、活動限定資料夾，甚至是粉紅洋裝、拿鐵貓嬰兒（速食店服裝）等限量滿額好禮。

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

卡娜赫拉的小動物進駐新天地
卡娜赫拉的小動物《小日常研究室》快閃店正式於 7／1 至 8／31 期間進駐新光三越台南西門新天地 GF C區。P助與粉紅兔兔這次帶來了五大日常系拍照打卡點，包含所有人開心迎接的「主視覺打卡牆」、把臉貼在窗邊的「窗邊日常」、敬語兔兔備妥茶點的「午茶小憩」，以及小小兔和喵喵喵咪齊聚的「星夜同樂會」，離店前還能到巨大雙星的「貼貼時光」前合照留念。

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供） ▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

現場推出近 30 款充滿夏日氣息的全新必收周邊，最熱門自拍神器「凸面鏡」，共有 4 款慵懶手繪插圖設計，隨手一拍就充滿氛圍；外出百搭的「編織包」則推出 2 款藍粉色系，並搭配草莓吊飾。居家實用小物則包含 6 款溫馨互動設計的「發光旅充」，以及 4 款吃著聖代的「雙面磁吸小燈箱」與 3 款莓果插畫「馬克杯」。此外，多功能的「木製場景組」還推出了餐車造型筆筒、鬆餅收納盒與坐在長椅上的存錢筒等 3 款生動造型，陪大家度過療癒的時光。

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

▲台南暑假百貨快閃店。（圖／業者提供）

關鍵字：

南紡購物中心, 森林家族, 夢幻森林小鎮, 特展, 兔姐姐見面會, 新光三越新天地, 卡娜赫拉的小動物, 小日常研究室, 快閃店, 周邊商品

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