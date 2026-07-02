麗晶精品貴賓室寵客無極限　夏日購物禮消費滿1.5萬元享專屬滿額禮

▲麗晶精品黑卡VIP室升級，導入精品聯名午茶、現做花草茶等專屬服務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北老錢地標麗晶精品，近期升級年消費達 180 萬元的黑卡貴賓室，以全新典雅空間服務貴客，從空間陳設到餐飲服務皆全面調整，並於即起至 7／12 展開「夏日購物禮讚」，集結旗下50家國際精品品牌，推出消費滿額購物禮遇，單日消費滿 15,000 元起即可兌換的專屬贈品。

為強化忠誠客體驗，多間購物商場近期均打造升級貴賓室空間，麗晶精品近期公開旗下黑卡貴賓室，透過材質、燈光與家具陳設的優化，營造更具質感與私密性的氛圍，並首度導入全新桌邊服務，每季精選主題鹹點，並提供可自由選擇的精緻甜點與飲品，讓消費者在購物之餘能享受富有儀式感的休憩時光。

▲麗晶精品黑卡VIP室提供現做花草茶等專屬服務。（圖／業者提供）

貴賓室內還有一間專屬包廂，僅提供當月消費前 10 名的顧客預約，包廂內陳列多款藝術作品，寬敞空間可讓受邀貴婦攜伴 6 至 8 人進場，還提供 VIP 管家服務，舉辦慶生會、母親節派對等活動，也可以來場私密貴婦午茶，並能向館內所有餐廳點菜，或是請精品送至包廂挑貨購物，提供客製化的貴客款待。

▲Chaumet攜手台北晶華酒店上庭酒廊，推出期間限定 「皇家蜂韻」下午茶，以品牌經典蜜蜂圖騰為靈感，將食材融入蜂蜜呈現，也在VIP室提供。

麗晶精品表示，預計於 8 月將迎來創立於 1977 年的法國高級童裝品牌 Tartine et Chocolat 正式進駐，販售精緻童裝，該品牌也透過玩偶、居家與生活用品，為有家庭需求的消費者增加更多元且精緻的購物選項。

即起至 7／12 推出「夏日購物禮讚」回饋，單日消費滿 1.5 萬元，可兌換限量晶華氣泡烏龍；消費滿 5 萬元可兌換限量教父酒莊夏多內白酒；單日消費滿 10 萬元則可兌換限量三燔本家平日午餐雙人日本 A5 和牛壽喜燒共鍋放題劵；消費滿 20 萬元可獲限量 BVLGARI 紫水晶淡香水；滿 30 萬元贈限量 TUMI 卡片夾。

▲麗晶精品ROLEX Oyster Perpetual 36，蠔式鋼 Rolex／Stojan，價格店洽。

▲麗晶精品GIORGIO ARMANI細條紋絲綢與亞麻夾克，售價136,600元；BRUNELLO CUCINELLI 2026秋冬女裝連帽拉鍊網眼開衫，價格店洽。

針對特定銀行信用卡也享優惠方案，包括美國運通的白金卡可享 2 倍積分、Centurion 卡可享 3 倍積分回饋，台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐與永豐銀行卡友，也可獲得禮劵回饋及滿額好禮。

▲微風信義頂級VIP改裝亮相。（圖／業者提供）

「微風信義 Diamond Lounge」近期全新亮相，約60坪空間可容納 40 位 VIP。相較於微風廣場 VIP 室走的沉穩優雅風，信義店運用更明亮、開闊且時尚的設計語彙，面鋪設特別訂製的千鳥格紋地毯，在視覺上形塑空間層次。主打家具皆為專屬量身訂製，並特別自美國知名照明品牌引進多盞璀璨的水晶吊燈提升質感，窗簾則選用海外進口高級面料，以柔和觸感與沉穩色調，勾勒出優雅從容的空間氛圍。

此外也預計推出每月定期更新內容的會員專屬套餐，開幕首波攜手米其林必比登推薦的「心潮飯店」，以當代視角重新演繹台灣料理。未來空間也將規劃 VIC 會員專屬名人講座、精品鑑賞會、限量新品預覽及預購體驗活動。

微風信義 Diamond Lounge 空間為微風鑽石卡會員及琉金卡會員打造。鑽石卡會員資格必須達到單日消費滿 100 萬元，或當年度消費累計達 500 萬元，預計每日限量接待 20 組。