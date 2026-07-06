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粉色浪潮從綠茵場一路席捲時尚圈　法國隊戰靴、LV運動鞋成話題焦點

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法國足球隊腳下的粉色浪潮，正從綠茵場一路席捲時尚圈。（翻攝自IG／equipedefrance）

▲法國足球隊腳下的粉色浪潮，正從綠茵場一路席捲時尚圈。（翻攝自IG／equipedefrance）

圖文／鏡週刊

粉紅不再是甜美代名詞，而是速度感的全新註解。

隨著世足賽點燃戰火，全球目光聚焦在一雙雙國腳上，而粉色戰靴則是賽場上最巧合的默契。

無論是看球小白也好，是資深鐵粉也罷，想跟上世足熱，粉紅色就是最時髦的入場券！

MIU MIU絕非腦粉

精品髮夾近年成為女孩們心中的夢幻小物，是錦上添花的精緻亮點。尤其自帶千金感的MIU MIU，更讓人難以抗拒，包括惠利、李瑜美等韓星造型中，常見到它的甜美身影。這季不妨換上亮麗的緋紅色吧！毋庸置疑，你就是全場最高調的顯眼包。

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▲MIU MIU緋紅色漆皮髮夾，無論任何髮色都相襯。NT$15,000。（翻攝自MIU MIU官網）

LOUIS VUITTON粉底將軍

LV Buttersoft運動鞋又成了話題焦點，以玫瑰粉為主色調的新款式，是為BTS成員j-hope的世界巡演所打造。搭配印有「YOUR, MY HOPE」字樣的鞋帶，以及Monogram鐘形鑰匙包裝飾等細節點綴，有點浪漫又不失俏皮。

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▲鞋帶上的「MY HOPE」呼應j-hope之名，粉絲怎能不入手？（LOUIS VUITTON提供）

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▲j-hope穿上為自己量身打造的運動鞋，成功駕馭粉色鋒芒。（LOUIS VUITTON提供）

PRADA粉飾太平

品牌這一季被各式粉色溫柔包圍，從襯衫、短版上衣、連身裙，到包款、圍巾、涼鞋等配件，風格有甜美、有優雅、亦有俐落摩登，同樣一抹粉，演繹出百種姿態。想無腦跟上這波「粉」熱潮，這裡幾乎無須選擇困難，信手拈來就能找到你的命定款。

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▲綴有圓點和花卉交織的印花絲巾。NT$10,500。（翻攝自PRADA官網）

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▲短版上衣的水果吊飾，簡直不要太可愛。NT$59,000。（翻攝自PRADA官網）

NIKE紅粉知己

NIKE為世足賽推出的全新企劃《讓劇本都作廢》，邀請來BLACKPINK成員Lisa入鏡，她身穿粉色舞台服，其實暗藏玄機，是由多雙Mercurial足球鞋回收後，重新解構再製而成。包含Mercurial在內的多款人氣球鞋，也一起換上霓虹粉新色，以Breakout Pack系列之姿重新登場，是本賽季最搶眼的狠腳色。

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▲Lisa在NIKE廣告中俏麗現身，別具巧思的舞台造型，緊扣世足賽元素。（NIKE提供）

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▲十足騷包的Breakout Pack系列，最貴一雙上看萬元。（翻攝自nikefootball IG）

BALENCIAGA桶裝粉圓

身為品牌最具辨識度的經典，機車包去年強勢回歸時尚圈，Le City家族持續擴張版圖，今年秋季將迎來新成員水桶包，可可愛愛的圓潤外型，配上花瓣粉令人眼睛一亮，替一貫率性的機車包，注入難得的甜酷感。

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▲Le City小款粉色水桶包，容量與顏值兼備。NT$73,400。（BALENCIAGA提供）

Jimmy Choo脫脂奶粉

運動風休閒鞋也能譜出性感變奏曲？跟上近年流行的鏤空鞋風潮，Jimmy Choo以玫瑰粉麂皮拼接透膚蕾絲，在透氣輕盈之餘，更添若隱若現的女人味。無論搭配裙裝或寬褲，皆可穿出甜而不膩的時髦感。

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▲中性輪廓之下藏著性感小心機。價格店洽（藍鐘提供）

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鏡週刊, 靚鑑賞

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