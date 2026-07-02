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聽起來很消暑　但實際上越做越熱的3大NG行為

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記者李薇／台北報導

夏天很多行為看起來很消暑，當下也會有短暫涼感，但如果方法用錯，反而可能讓身體更悶、更渴，甚至出現越降溫越燥熱的感覺，想真正舒服度過高溫天氣，不只要追求一瞬間的冰涼，更要避免讓身體進入反覆悶熱、缺水或散熱不順的狀態。

▲飲料,運動,解渴,。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲攝取常溫水或無糖茶、電解質飲品更好。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.狂喝冰飲，尤其是高糖手搖飲

冰飲入口時會覺得很涼，但如果是含糖量高的手搖飲、冰沙或果汁，喝完後反而容易越喝越渴，身體也需要花時間代謝糖分，悶熱感不一定真的下降，如果想靠飲料消暑，可以選擇常溫水、微冰無糖茶或電解質飲品，比起一味追求超冰口感，更能穩定補水。

2.滿身汗立刻沖冷水澡

運動後或在戶外曬太久，很多人會想立刻沖冷水降溫，但身體還在發熱時突然遇到過冷水溫，可能讓毛孔與血管瞬間收縮，汗排不出來，沖完反而覺得悶在身體裡，建議先休息幾分鐘，等心跳與汗量稍微平穩後，再用微涼水慢慢沖洗，會比直接冰水沖身體更舒服。

3.長時間不通風只吹電風扇

電風扇會帶來風感，讓人以為室內變涼，但如果房間本身又悶又熱，窗戶緊閉、空氣不流通，吹來的其實只是循環熱風，時間久了還可能讓皮膚乾、身體水分流失，體感反而更煩躁，想讓風扇有效消暑，可以搭配開窗對流、冷氣除濕，或讓空氣有進有出，才能真正降低悶熱感。

關鍵字：

清涼, 散熱, 夏季

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