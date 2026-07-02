fb ig video search mobile ETtoday

分手後最忌諱做的三件事情！「反覆確認對方近況」絕對更難放下

>

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

分手後最難熬的，不只是失去一段關係，而是生活裡突然少了一個熟悉的人，原本習慣分享的日常、期待的訊息、一起規劃的未來，都會在短時間內變成情緒空洞，想走出分手陰霾，不需要逼自己立刻放下，而是慢慢把注意力從對方身上收回來，重新找回自己的生活重心。

▲。（圖／IG）

＃先停止反覆確認對方近況

很多人分手後會忍不住看對方社群、打聽對方消息或反覆猜測他現在過得好不好，但每一次確認近況，都像是重新把傷口打開一次，建議先暫時隱藏動態、收起照片與聊天紀錄，減少讓自己情緒被牽動的機會，當外在刺激變少，心才有空間慢慢安靜下來。

＃把情緒寫下來，不要讓痛苦只在腦中打轉

分手後最折磨人的，是腦中不斷重播過去的畫面，忍不住想著如果當初怎麼做，結果是不是就會不一樣，這時候可以試著把想說的話、委屈、不甘心與遺憾寫下來，不一定要給對方看，而是讓情緒有一個出口，當感受從腦袋裡被整理成文字，就比較不會一直在心裡反覆打結，也能慢慢看清楚自己真正放不下的是人，還是那段沒有完成的期待。

＃重新安排生活，讓空白被新的節奏填滿

分手後最容易痛苦的時刻，往往是那些原本屬於兩個人的時間突然空下來，這時可以刻意安排一些具體行動，例如：固定運動、整理房間、學一項新技能、和朋友吃飯，讓生活重新有新的節奏與期待，當你每天都有一點點事情是為自己完成，心裡的失落感也會慢慢被穩定感取代。

關鍵字：

戀愛, 感情, 分手, 失戀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

48歲河智苑抵台先嗑芒果冰　小籠包、北京烤鴨一個都不放過

豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看 天天洗頭還是臭？專家：洗髮精挑錯了　難怪頭皮屑、頭皮痘一直冒 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 6種癌症初期幾乎沒症狀！少吃7類食物　營養師曝防癌飲食關鍵 UNIQLO神級聯名回歸！YOASOBI睽違5年「4款圖騰UT」粉絲準備包色 許光漢秀10年前嫩照代言路易莎　網：「明天我要買10杯」 2026懶人穆勒鞋推薦TOP 8！PUMA、ALO必收款　一腳踩就出門

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面