分手後最忌諱做的三件事情！「反覆確認對方近況」絕對更難放下

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

分手後最難熬的，不只是失去一段關係，而是生活裡突然少了一個熟悉的人，原本習慣分享的日常、期待的訊息、一起規劃的未來，都會在短時間內變成情緒空洞，想走出分手陰霾，不需要逼自己立刻放下，而是慢慢把注意力從對方身上收回來，重新找回自己的生活重心。

＃先停止反覆確認對方近況



很多人分手後會忍不住看對方社群、打聽對方消息或反覆猜測他現在過得好不好，但每一次確認近況，都像是重新把傷口打開一次，建議先暫時隱藏動態、收起照片與聊天紀錄，減少讓自己情緒被牽動的機會，當外在刺激變少，心才有空間慢慢安靜下來。

＃把情緒寫下來，不要讓痛苦只在腦中打轉

分手後最折磨人的，是腦中不斷重播過去的畫面，忍不住想著如果當初怎麼做，結果是不是就會不一樣，這時候可以試著把想說的話、委屈、不甘心與遺憾寫下來，不一定要給對方看，而是讓情緒有一個出口，當感受從腦袋裡被整理成文字，就比較不會一直在心裡反覆打結，也能慢慢看清楚自己真正放不下的是人，還是那段沒有完成的期待。

＃重新安排生活，讓空白被新的節奏填滿



分手後最容易痛苦的時刻，往往是那些原本屬於兩個人的時間突然空下來，這時可以刻意安排一些具體行動，例如：固定運動、整理房間、學一項新技能、和朋友吃飯，讓生活重新有新的節奏與期待，當你每天都有一點點事情是為自己完成，心裡的失落感也會慢慢被穩定感取代。