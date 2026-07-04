王菲太懂挑Longchamp！現身謝霆鋒演唱會「三角包」爆紅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

向來低調的王菲，近日現身謝霆鋒演唱會，再次成為社群熱議焦點。當天她以白色寬鬆上衣搭配牛仔寬褲、球鞋現身，沒有刻意打扮，卻依舊散發獨有的鬆弛感。而比起兩人的同框畫面，更讓時尚迷好奇的，是她肩上那只造型特別的包款，本篇編輯也為大家找出來了！

謝霆鋒演唱會上，王菲背的是哪一款？

其實王菲喜歡Longchamp不是新鮮事，過去也有一款Hobo包讓她愛用多年，不過在這次現身謝霆鋒演唱會上，王菲選擇的並不是Longchamp的經典包，而是一款少見的Le Pliage三角斜背包，一時間吸引了不少網友的目光。

為什麼王菲這款包特別值得關注？

提到Longchamp多半會直接聯想到品牌經典的Le Pliage折疊包，不過王菲這次選擇的三角斜背包其實是品牌近年針對年輕世代推出的新設計，這款包的包身以一塊方形布料折疊成三角形結構，在近年流行的「軟包」、「不規則包型」趨勢中相當具有辨識度，保留摺疊概念與輕量特色，同時兼具鬆弛感。

與經典水餃包差在哪？

經典Le Pliage強調的是容量、摺疊收納與實用機能，因此輪廓較為日常；而這款三角包在不規則三角輪廓，搭配可調節肩背帶設計之下，有更強烈的造型感也更個性化。簡單來說，如果經典Le Pliage是通勤包，這款三角包更適合作為穿搭造型單品。

為什麼這款包很符合王菲的私服風格？

王菲的私服其實都相當低調，她偏愛輕鬆簡約的穿搭、球鞋等基本單品，再透過一件有設計感的配件完成造型。因此比起Logo鮮明的精品包，這類輪廓特殊、但品牌識別度不過度張揚的設計，反而更符合她的穿衣邏輯。這次以白色上衣搭配牛仔寬褲現身演唱會，再背上這款卡其色的三角斜背袋，也再次展現她一貫的簡約美學。

近年精品市場正從「Logo時代」逐漸走向「設計時代」，越來越多消費者開始重視包款本身的輪廓與使用體驗，而非單純追求品牌標誌。王菲這次選擇的包款會受到大量討論，也反映了這股趨勢。

想買這款Longchamp包你應該想知道：

Q：王菲背的Longchamp包是哪一款？

A：王菲現身謝霆鋒演唱會時背的是Longchamp Le Pliage Collection三角斜背袋

Q：Le Pliage Collection和經典水餃包有什麼不同？

A：Le Pliage Collection保留輕量與摺疊概念，但改以不規則三角輪廓呈現，更偏向造型包款。

Q：Longchamp Le Pliage Collection斜背袋S價格多少？

A：台灣官方售價為NT$11,400。

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