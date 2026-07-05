好膚質的條件就是水嫩透亮　養膚3步驟彩虹藻神救援、潤色防曬完美校正

▲（圖／品牌提供、取自whiteroomknightsbridge IG、maquia.magazine IG）

圖文／CTWANT

想要素顏也自帶濾鏡，膚質的「透亮度」與「平滑感」絕對是決勝點！要達成這個目標，日常的溫和角質代謝、週間的密集深層修護，再加上日間能遇光變強的防護屏障，這三步缺一不可。只要幫肌膚做好這套全方位的日常儀式，粗糙暗沉自然退場，老皮也能輕鬆養出高質感。

彩虹藻神救援！天天角質管理拋出爆水玻璃肌

每天看著鏡子覺得膚色蠟黃、摸起來又粗糙，這時候其實不需要強效刷酸破壞屏障！Melvita全新登場的海洋光萃亮白雙效露，完美調配了80：20的黃金油水比例，清爽如水卻擁有油的潤澤度，不只徹底顛覆傳統美容油黏膩的印象，裡面還特別添加了被封為天然打光師的法國布列塔尼彩虹藻，搭配3%溫和果酸PHA與葡萄柚萃取小分子AHA，能循序漸進代謝老廢角質，在補水同時強化肌膚屏障。不管是洗臉後第一步的前導拋光，還是化妝前的三秒噴拍急救，都能讓底妝變得超級服貼，輕鬆養成天天發光的透亮質感肌。

▲Melvita海洋光萃亮白雙效露50ml／1,580元。（圖／品牌提供）

▲如果希望光感效果更加乘，在海洋光萃亮白雙效露之後，建議還可搭配海洋光萃亮白精華和海洋光萃亮白霜，提亮淡斑、舒潤養光同步完成。（圖／品牌提供）

瑞士細胞科學發威！密集厚敷找回彈潤新生力

當肌膚因為烈日暴曬或醫美療程後變得敏弱不適，適時為屏障全面補水就是重生的必修課！Cellcosmet瑞士瑞妍新推出的超水養舒護膜，承襲了品牌深耕超過四十年的尖端科研，除了以頂級修護科技打造出柔滑細膩的膜體，這款產品配方也非常純淨，揉合了蠟菊萃取、尿囊素與紅藻萃取等多重高效活性成分，能快速安撫因外界刺激帶來的乾燥與泛紅。平常當作週間保養厚敷十五分鐘沖洗掉，肌膚瞬間充滿飽滿水潤感，遇到突發泛紅狀況時，也能薄塗當作免沖洗的緊急舒緩，敷完後肌膚一次比一次更細緻、更透亮。

▲Cellcosmet瑞士瑞妍超水養舒護膜50ml／6,850元。（圖／品牌提供）

瞬效光盾來了！粉嫩薔薇濾鏡打造頂級日光防禦

紫外線往往是造成肌膚光老化與乾燥的隱形殺手，防曬如果只做到隔離早就跟不上現在的保養趨勢。ORBIS即將在七月發售的超全能盈白精華防曬乳-光感薔薇，特別採用了POLA化成獨家的瞬效光盾防護科技，感應到陽光時防曬膜反而會主動增厚加固，把紫外線傷害轉化為防禦能量；而且這款防曬乳同時含有改善皺紋與淨白的有效成分菸鹼醯胺，更添加了全新保濕成分肌源賦活因子，一抹在臉上就會化開成輕薄貼膚的清爽質地，帶著夢幻低飽和薔薇粉的色調，能完美校正夏天容易出現的疲憊暗沉，彷彿原生肌膚透出的自然好氣色。

▲ORBIS超全能盈白精華防曬乳-光感薔薇50g／1,250元。（圖／品牌提供）

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