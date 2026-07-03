男裝周帥度超標警告！金泰亨酒紅西裝高級感拉滿、孔劉熟男魅力無敵

▲許光漢、V金泰亨、j-Hope現身男裝周。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

米蘭、巴黎男裝周演變成不只是伸展台上的時裝對決，更像一場全球男星的「時髦修羅場」，包含：V（金泰亨）、許光漢、CORTIS等等，全都成了社群熱議焦點，精彩到讓人眼睛忙不過來。這回就帶大家一次盤點話題男星們的造型亮點。

男裝周名人亮點： V（金泰亨）

CELINE品牌大使V金泰亨現身CELINE 2027春夏男裝秀，一出場果然又是鎂光燈收割機。以酒紅色西裝外套搭配鮮紅襯衫大膽亮相，看似高難度的紅色系疊搭，卻靠深淺層次穿出極具質感的視覺張力。下身搭配高腰寬版長褲與棕色皮鞋，拉長比例之餘也讓整體更顯瀟灑，大框墨鏡更是神來一筆，瞬間把復古氛圍拉滿。寬鬆卻俐落的輪廓，完美展現V招牌的鬆弛感時髦。

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男裝周名人亮點：許光漢

向來擅長乾淨系穿搭的許光漢，在米蘭時裝週的接拍造型則以Prada風格現身，示範什麼叫「不費力高級感」。沒有過度張揚的設計，而是透過俐落剪裁與精準比例營造氣場，襯托出寬肩窄腰的身形有夠性感，搭配Bonnie皮革手提包，低調中依然藏不住質感。

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男裝周名人亮點：CORTIS 成員金主訓、嚴成玹、安乾鎬

韓國新生代男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）現身Dior 2027夏季男裝秀，三人同框直接把現場變成顏值暴擊現場。團員們不約而同選擇 Dior 擅長的優雅輪廓加入年輕街頭感，格紋襯衫搭配白色丹寧褲，帶出清爽少年感；深藍格紋襯衫配寬鬆牛仔褲則更顯隨性不羈，肩上的銀色流蘇裝飾成為整體最大亮點，華麗得剛剛好。另一套以混紡針織上衣搭配黑色西裝褲，低調卻充滿質感。

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男裝周名人亮點：孔劉

在Louis Vuitton 路易威登2027春夏男裝秀，孔劉以嫩黃色夾克搭配深色喇叭褲，柔和色彩與俐落線條形成反差，手上的淺灰拼接Speedy包更替造型注入都會感，熟男魅力依舊無敵。

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男裝周名人亮點：j-Hope

一樣現身路易威登2027春夏男裝秀的j-Hope，則完全展現潮流王者氣場，以條紋西裝套裝登場，筆直線條拉出修長比例，內搭領帶造型更增添復古紳士感。最吸睛的莫過於深藍丹寧拼貼Speedy包，在正裝中加入玩味細節，讓整體造型既正式又充滿街頭態度。

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