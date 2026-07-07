fb ig video search mobile ETtoday

夏日輕奢編織包推薦！agnès b.、小CK最低2千多收　背上自帶度假濾鏡

>

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天一到，衣櫃裡真的很難沒有一咖編織包。從海邊度假、城市散步到週末咖啡約會，編織包就是能瞬間替造型加分的夏日穿搭神器。想入手一款有質感又不傷荷包的輕奢編織包、不用花到破萬，從兩千出頭的實用托特，到兼具工藝感與設計感的精緻肩背包，這份編織包推薦清單絕對值得收藏。

輕奢編織包推薦：CHARLES & KEITH Ida條紋編織托特包

夏日穿搭關鍵字是清爽、好搭又能裝，CHARLES & KEITH這款Ida條紋編織托特包絕對是高分選手。包身以米白編織為基底，搭配海軍藍條紋設計，自帶濃濃海岸度假氛圍，彷彿下一秒就要拖著行李箱飛去海島。棕色綁結提把則替整體增添手作溫度，細節感直接拉滿。柔軟輕巧的包身加上寬敞容量，不論是水壺、防曬還是隨身小物都能輕鬆收納，實用度滿分。

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲CHARLES & KEITH Ida條紋編織托特包／2,390元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：PEDRO Orion編織托特包

想找更有設計感的編織包，PEDRO Orion編織托特包以鏤空編織打造輕透視覺，石灰白色調乾淨俐落，自帶高級鬆弛感。內附抽繩內袋，不必擔心小物掉落，再加上可調節細肩帶，讓日常使用更加靈活。

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲PEDRO Orion編織托特包（石灰白）／3,990元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：PEDRO x EFI Alyssa混色編織 皮革肩背包

這顆PEDRO x EFI Alyssa混色編織皮革肩背包則走精緻路線，立體輪廓靈感來自化妝箱，搭配細緻小牛皮與布吉納法索工匠手工織製的棉質布料，讓硬挺結構與天然織紋形成鮮明對比，背上身立刻多了幾分時髦探險感。

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲PEDRO x EFI Alyssa混色編織 皮革肩背包／4,230元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：agnès b. 拉菲草手提包

agnès b.這款拉菲草手提包靈感來自法國市集Marché提籃，以來自馬達加斯加的拉菲草手工編織而成，包身保有自然紋理，搭配皮革提把與彩色條紋細節，散發毫不費力的法式優雅。

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲agnès b. 拉菲草手提包（中）／7,280元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：agnès b. 粗織網眼包

粗織網眼包則更適合都會派女孩，俐落輪廓加上鏤空粗網眼設計，兼具透氣感與造型感，營造自然放鬆的夏日氛圍，不論搭洋裝或丹寧褲都很有型。無論是經典黑和森林綠色調，都能為日常穿搭增添活力層次。

夏日神包就是它！話題編織包推薦：agnès b.、PEDRO，小CK最低2千多無痛收，背上自帶度假濾鏡

▲agnès b. 粗織網眼手提包／6,580元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
生理期搭捷運遭逼讓座！大媽出招狂酸「雨傘戳腿」　她傻眼：優先席空著
印度男日本「徒手吃拉麵」！全程皺眉握拳超痛苦　影片翻紅掀論戰
原始連結

關鍵字：

周刊王, 小包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

你有「變富體質」嗎？ 8個特徵看你有無機會財富自由

你有「變富體質」嗎？ 8個特徵看你有無機會財富自由

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

星巴克7／8起「大杯以上買一送一」來了！「不用聯名卡」連3天現賺一杯

戀愛遇到阻礙就乾脆放棄的三大星座！TOP 1只要失去自由跟快樂　絕對不硬撐

戀愛遇到阻礙就乾脆放棄的三大星座！TOP 1只要失去自由跟快樂　絕對不硬撐

半月包、托特包一次收！法國老牌Fauré Le Page新款經典龍鱗紋更美了 超模辛蒂克勞馥與24歲女兒喝泰勒絲喜酒　母女高顏值「複製貼上」如雙胞胎 情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」 5個不費力的「微習慣」　讓你的質感氣場愈來愈好 最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰 蔡依林不只是歌后！全新身份正式曝光　粉絲HIGH爆 大秀直播 / 韓韶禧為Dior高訂飛巴黎　粉嫩裝扮如少女飄仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面