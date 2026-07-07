夏日輕奢編織包推薦！agnès b.、小CK最低2千多收　背上自帶度假濾鏡

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天一到，衣櫃裡真的很難沒有一咖編織包。從海邊度假、城市散步到週末咖啡約會，編織包就是能瞬間替造型加分的夏日穿搭神器。想入手一款有質感又不傷荷包的輕奢編織包、不用花到破萬，從兩千出頭的實用托特，到兼具工藝感與設計感的精緻肩背包，這份編織包推薦清單絕對值得收藏。

輕奢編織包推薦：CHARLES & KEITH Ida條紋編織托特包

夏日穿搭關鍵字是清爽、好搭又能裝，CHARLES & KEITH這款Ida條紋編織托特包絕對是高分選手。包身以米白編織為基底，搭配海軍藍條紋設計，自帶濃濃海岸度假氛圍，彷彿下一秒就要拖著行李箱飛去海島。棕色綁結提把則替整體增添手作溫度，細節感直接拉滿。柔軟輕巧的包身加上寬敞容量，不論是水壺、防曬還是隨身小物都能輕鬆收納，實用度滿分。

▲CHARLES & KEITH Ida條紋編織托特包／2,390元。（圖／品牌提供）



輕奢編織包推薦：PEDRO Orion編織托特包

想找更有設計感的編織包，PEDRO Orion編織托特包以鏤空編織打造輕透視覺，石灰白色調乾淨俐落，自帶高級鬆弛感。內附抽繩內袋，不必擔心小物掉落，再加上可調節細肩帶，讓日常使用更加靈活。

▲PEDRO Orion編織托特包（石灰白）／3,990元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：PEDRO x EFI Alyssa混色編織 皮革肩背包

這顆PEDRO x EFI Alyssa混色編織皮革肩背包則走精緻路線，立體輪廓靈感來自化妝箱，搭配細緻小牛皮與布吉納法索工匠手工織製的棉質布料，讓硬挺結構與天然織紋形成鮮明對比，背上身立刻多了幾分時髦探險感。

▲PEDRO x EFI Alyssa混色編織 皮革肩背包／4,230元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：agnès b. 拉菲草手提包

agnès b.這款拉菲草手提包靈感來自法國市集Marché提籃，以來自馬達加斯加的拉菲草手工編織而成，包身保有自然紋理，搭配皮革提把與彩色條紋細節，散發毫不費力的法式優雅。

▲agnès b. 拉菲草手提包（中）／7,280元。（圖／品牌提供）

輕奢編織包推薦：agnès b. 粗織網眼包

粗織網眼包則更適合都會派女孩，俐落輪廓加上鏤空粗網眼設計，兼具透氣感與造型感，營造自然放鬆的夏日氛圍，不論搭洋裝或丹寧褲都很有型。無論是經典黑和森林綠色調，都能為日常穿搭增添活力層次。

▲agnès b. 粗織網眼手提包／6,580元。（圖／品牌提供）

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