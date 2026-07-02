夏季精選3瓶「解膩系香水」一噴驅散燥熱、立刻精神降溫10℃

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏季炎熱的天氣，清爽系單品廣受喜愛，連香氛也不例外，雖然木質系的香調蔚為潮流，但遇到台灣天氣不免顯得有點悶，近期就有不少極致清新、具有透明感甚至還帶有一抹涼意的質感香氣，一噴迅速為夏日解膩，整個人也更有精神。

＃香墅旅程 芒通檸檬，100ml、售價3980元

南法普羅旺斯可以說是香草綻放的勝地，其中艾克斯 （Aix-en-Provence）更是藝術靈魂的所在，充滿古老氛圍的石板磚道與歐式風格宅邸，讓整個城市都充滿雋永優雅的氛圍；捕捉艾克斯生活市集的街景，「法國檸檬小鎮」芒通盛產的黃檸檬絕對是視覺中的一抹亮點，金黃色帶點顆粒觸感的果皮，酸爽之中又帶有一點綠意，透過馬鞭草、羅勒來烘托出「芒通檸檬」的沁涼感，流淌在鼻腔間連嗅覺都瞬間淨化，更加通透、明亮。

＃TOM FORD 私人調香系列－橙光陶爾米納，50ml、售價10150元

在2026年的夏季，TOM FORD睽違3年再度把眾人帶到度假勝地：義大利西西里島東岸的陶爾米納（Taormina），金色陽光灑落在懸崖海岸，天際藍白交織的遼闊氛圍、整片血橙果園散發飽滿多汁的柑橘香氣，在太陽的俯瞰下彷彿時間就此靜止，暖暖的、非常放鬆、悠閒，極致舒適沒有侵略性的香氣，但卻讓人能遠離城市喧囂，獲得心中的寧靜。

＃Acqua di Parma 香檸檬手萃淡香精，100ml、售價11200元

柑橘調專家Acqua di Parma將義大利自由奔放的靈魂與傳統製香手藝結合，打造出全新限量的香檸檬手萃淡香精，在香檸檬標誌性的酸爽之中，卻絲毫不帶澀感，反而伴隨淡淡果皮獨有的香氣，就像一杯新鮮現榨的檸檬汁，在烈日下一飲而盡，極致消暑暢意。