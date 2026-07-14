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RICHARD MILLE攜手自行車名家Colnago　造極簡美學、精密機械陀飛輪錶

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▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE品牌摯友Tadej Pogačar佩戴最新RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

高級製錶品牌RICHARD MILLE與義大利傳奇自行車製造商Colnago跨界合作，發表全球限量50只的RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶，結合了競技精神、極簡線條美學與精密製錶工藝，完美展現了將科技創新與大膽設計融合的現代製錶美學。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶將義大利傳奇自行車品牌的設計語言凝練於方寸錶殼之中。

自行車領域所追求的新材質、輕量化與抗衝擊性能，與RICHARD MILLE的研發理念不謀而合。品牌與職業車壇向來維持深厚聯結，合作陣容包含Mark Cavendish、Mathieu van der Poel、Tadej Pogačar 以及阿聯酋航空車隊。此次攜手象徵義大利匠心精神的 Colnago打造新作，雙方憑藉對精密機械的完美追求，將頂尖工程理念完美融合。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶全球限量50只。

全新RM 64-01 Colnago 陀飛輪腕錶將經典的自行車設計語言凝練於方寸之間，RM 64-01機芯的構思汲取自Colnago車廠的自行車架結構，以輕量化、通透感與立體感為研發根基，整枚機芯採用極簡俐落的幾何鏤空結構，274 枚零件清晰展露，宛若一台競速公路車的車架輪廓。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶的整枚機芯呈現極簡俐落的幾何鏤空結構。

該機芯的鏤空底板與橋板由五級鈦合金打造，經微噴砂與邊緣手工打磨倒角，並施以黑灰雙色 PVD 鍍層。位於1點鐘位置的發條盒可提供65小時動力儲存，與7點鐘位置的可變慣性陀飛輪對稱排布，令人聯想到自行車傳動系統的佈局形態。星形鈦合金上層橋板靈感源自1980年代Colnago經典的Master 系列車架幾何設計，在不增加自重的前提下大幅提升抗扭剛性。橋板先經啞光白色漆面處理，再由手工塗覆天藍色與 5N 紅金色彩，視覺配色完全提取自Colnago經典的C68車架主色調。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM64-01陀飛輪錶機芯的構思，從Colnago所打造的自行車架中汲取靈感。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲Colnago製作的自行車架以輕量化、通透感和立體感為三大設計核心。

在腕錶外觀上，輕量化同樣是不可妥協的原則。RM 64-01 Colnago 陀飛輪腕錶的錶殼以白色Quartz TPT® 石英纖維材質打造，憑藉優異的特性實現極致輕盈。鋸齒造型錶圈內嵌專為此錶款研發的天藍Quartz TPT®石英纖維。此外，這也是RICHARD MILLE運動腕錶系列首次將5N紅金融入核心視覺，5N紅金刻度圈與指針相互輝映，指針專屬造型更復刻了自行車的曲柄輪廓。錶冠同樣採用Quartz TPT®材質，表面飾有漆面梅花Ace紋飾，向Colnago 的經典品牌標誌致敬。
▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶的機芯宛如一台競速公路車的車架輪廓。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲整枚機芯採由274枚零件構成。

RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶融合了兩大頂尖品牌的美學語言與機械內核，雙方皆懷著追求卓越性能與藝術成就的共同目標，成就這款禮讚機械律動、頌揚速度之美，並向非凡臻作背後的手工匠心致以崇高敬意的時計。

▲▼ RICHARD MILLE自行車聯名錶 。（圖／公關照）

▲RM 64-01 Colnago陀飛輪腕錶的發條盒位於1時位置，與7時位置的可變慣性陀飛輪對稱排布。

關鍵字：

RICHARD MILLE

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