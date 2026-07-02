夏季溶妝浮粉！專業彩妝師教3個小技巧　均一基底、反向手法讓底妝更精緻

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

台灣夏季炎熱潮濕的天氣對底妝無疑是一大考驗，除了選對產品、搭配蜜粉或噴霧定妝，上妝手法與技巧也至關重要，很多時候一步之差可能就會導致底妝斑駁不服貼，專業彩妝師小寶就分享三個上妝技巧，從保養到底妝使用手法一次把細節都掌握。

Tips 1：創造「均一」的底妝基底

很多人妝前保養都是擦完就好，卻往往忽略肌膚在不同部位會有出油落差，像是T字、鼻翼普遍偏油、兩頰偏乾，因此小寶建議，在使用妝前保養的時候，應該先從兩頰開始塗抹，餘量在臉部中間鋪勻，根據臉部的出油狀態達到一致性，才能避免鼻翼脫妝、兩頰又緊繃脫皮的狀況。

Tips 2：潤色隔離的反向上妝法



在使用潤色隔離霜或是防曬霜的時候，不少人以為就像是抹保養品一樣直接從兩頰開始即可，但對於能夠「提亮」膚色的產品而言，小寶認為，可以從鼻子、T字或是額頭中間區域先上，因為這幾個部位通常是臉部較凸的受光面，潤色產品的量多，反而製造出立體感，再均勻帶到兩頰，最後是臉周、下顎區域，讓臉部有自然漸層的過度，降低明顯色差也能避免假面感。

Tips 3：粉質底妝油區、乾區手法不同

在使用粉餅的時候，像是臉部雙頰的位置，可以用海綿以輕拍的手法上妝，讓粉體可以均勻地鋪在臉部肌膚，針對毛孔粗大的T字部位，則建議在塗抹的時候，手勢轉一下，讓粉體可以更好的附著在毛孔，而不是浮於表面，免得一出油就變成白芝麻。

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