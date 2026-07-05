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看透人性社交擺爛的三大星座！TOP 1極易心生怨恨　一旦受傷就難以復原

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些人並不是天生悲觀，而是在經歷太多失望、背叛與人情冷暖之後，逐漸看清人性的複雜與險惡，他們不再輕易相信承諾，也不再對親朋好友抱有太高期待，與其熱情投入一段關係，最後換來失落，不如選擇消極經營、保持距離，以下三大星座最容易因為看透人性黑暗面，而對關係變得冷淡又防備。

▲。（圖／IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座表面看似理性淡然，其實很早就看透人與人之間的利益交換，他們不喜歡情緒勒索，也討厭關係中那些虛偽客套，當他們發現真心不一定能換來真心，就會開始把期待降到最低，對親友不再主動維繫，也不太想解釋自己的冷漠，寧願一個人過得清靜自在，也不想捲進複雜的人際消耗裡。

TOP 2：摩羯座

摩羯座對人性的失望，往往來自一次又一次的現實打擊，他們很清楚人在利益面前有多容易變臉，也明白再親近的關係都可能因為立場不同而翻臉，他們雖不會把怨恨掛在嘴上，卻會默默收回信任與付出，從原本願意扛責任的人，變成只顧好自己生活的人，因為他們早已不相信別人會真正感同身受。

TOP 1：天蠍座

天蠍座是最容易因為看透人性而心生怨恨的星座，他們重感情也重信任，一旦被背叛或利用，內心的傷口就很難真正癒合，他們會把所有細節記在心裡，從此不再輕易相信任何人的好意，對親朋好友也會保持懷疑與防備，表面仍能正常相處，內心卻早已築起高牆，寧願消極經營關係，也不想再讓自己陷入期待落空的痛苦。

關鍵字：

星座, 友情, 占卜, 個性

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