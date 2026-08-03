RICHARD MILLE突破工藝邊界　頂尖寶石鑲嵌工藝閃耀錶壇

▲RICHARD MILLE RM 72-01白金鑲方鑽款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以獨樹一幟的錶殼造型、高科技錶殼材質聞名的RICHARD MILLE，自2005年首度將寶石鑲嵌工藝引入製錶領域以來，持續打破傳統製錶與高級珠寶的界線，將珍稀寶石轉化為腕錶結構的核心要素，使其與錶殼設計、特殊材質及機芯架構並駕齊驅，重塑當代高級製錶的美學定義。





▲RICHARD MILLE RM 037白金雪花鑲鑽款。

RICHARD MILLE標誌性的酒桶型、圓形與方形等複雜錶殼幾何輪廓，對寶石鑲嵌工匠的技藝帶來極高挑戰，工匠必須憑藉卓越技術精準雕琢鑲嵌槽位，方能使寶石璀璨的光芒完美順應錶殼的弧形曲線。此外，品牌更將寶石運用深入至機械核心，例如2008年與珠寶品牌合作的RM 018陀飛輪腕錶，大膽採用寶石雕琢齒輪；次年問世的RM 019陀飛輪腕錶，則成功攻克以黑瑪瑙雕刻機芯底板的精細工藝，印證了雙重工藝的協同創新。

▲工藝師於貴金屬錶殼雕鑿出鑲嵌鑽石孔位。

自2015年創意與開發總監Cécile Guenat加入後，品牌開啟了更具張力與表現力的創作篇章。在其帶領下，傳統寶石鑲嵌技術被大膽延伸並運用至高科技材質上，包含Carbon TPT碳纖維、高科技陶瓷與藍寶石水晶等過去被視為極難加工的複合材質，皆成功與珍貴寶石融合。隨後陸續推出的RM 71-01 Talisman陀飛輪腕錶，以及錶殼通體以彩色藍寶石水晶打造的RM 07-02自動上鍊腕錶，均進一步確立了當代風格融合的創作理念。

▲珠寶鑲嵌師運用雪花鑲嵌工藝於錶殼鑲嵌不同尺寸的美鑽，閃耀迷人光芒。



這一系列的技術探索與革命性成果，最終催生了品牌全新創作基石，即首度推出的RM HJ-01高級珠寶腕錶系列。作為該系列的開篇之作，此作品融合了傳統高級珠寶、藝術美學與高級製錶三大領域，包含四款稀世臻品。腕錶採用大膽線條演繹酒桶型錶殼，搭配鮮明撞色，並交替呈現包鑲、珠式鑲嵌與雪花鑲等多種複雜鑲嵌工藝。

▲RICHARD MILLE RM 07-01 Starry Night鑽錶。

▲RICHARD MILLE珠寶鑲嵌經過精密計算輔以精湛工藝，得以成就完美。

▲RICHARD MILLE成功挑戰於Carbon TPT® 碳纖維錶圈鑲鑽。

為了克服在先鋒材質上鑲嵌寶石的技術瓶頸，品牌研發出全新高精度工藝，透過數控銑床與雷射技術雕琢微小孔位，將誤差嚴格控制在1微米以內，再由寶石鑲嵌大師嵌入微型K金鑲爪以穩固寶石。品牌於2019年6月正式揭幕自有寶石鑲嵌工坊，展現其持續突破傳統工藝邊界、將技術瓶頸轉化為現實的決心與實力，在錶壇閃耀璀璨光芒。

▲RICHARD MILLE也為陶瓷材質錶款增添華麗元素鑲嵌鑽石。