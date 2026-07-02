油品風暴別慌！吃到問題油怎麼辦？營養師曝2步驟補救

▲金門縣衛生局前往販售通路稽查沙拉油。（圖／金門縣衛生局提供）

油品食安事件延燒，中聯油脂代製的大豆沙拉油被檢出一級致癌物，引發不少民眾擔心：「如果已經吃到問題油，該怎麼辦？」對此，營養師夏子雯表示，先別過度恐慌，若曾食用相關油品，首要原則是立即停止使用，接著再透過均衡飲食及良好的烹調習慣，降低持續暴露風險。

夏子雯指出，第一步就是「停止使用問題油品」，避免持續攝取可能受到污染的油脂。如果家中仍有相關產品，應依主管機關公告停止食用或辦理退換貨，切勿抱持「吃一點沒關係」的心態繼續使用。

▲營養師呼籲多補充十字花科蔬菜。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

第二步則是調整日常飲食習慣，可適度增加蔬菜、水果、全穀雜糧及豆類等富含膳食纖維的食物，膳食纖維有助維持腸道健康，其中十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜、青花菜等，含有硫代葡萄糖苷等植化素；水果則富含維生素C等抗氧化營養素，有助對抗自由基，作為均衡飲食的一部分。

▲多喝水有助於身體代謝循環。

除了飲食內容外，也別忘了補充充足水分。維持足夠的水分攝取，有助身體正常的新陳代謝及循環，同時配合規律作息、均衡飲食與適量運動，更有助維持整體健康。營養師也提醒，不要長期只使用同一種油品，家中可準備2至3種不同種類的食用油輪替使用，不僅能攝取不同脂肪酸，也有助分散單一油品可能帶來的風險。

另外，料理方式也很重要。高溫油炸、長時間爆炒容易使油脂品質改變，因此可多利用蒸、煮、燉、滷或水炒等方式料理，不僅較能控制烹調溫度，也有助減少油脂長時間高溫加熱。