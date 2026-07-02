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香水控夏天改噴它！BYREDO、CK掀起身體噴霧熱潮

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記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，高溫與濕氣總讓香水變得過於濃烈，也讓不少人開始尋找更輕盈的用香方式，今年夏天，身體噴霧成為香氛市場新焦點，從BYREDO到Calvin Klein都相繼推出新品，以更清爽的香氣、更方便補噴的使用方式，重新定義夏季的香氛儀式。

▲▼身體噴霧。（圖／品牌提供）

BYREDO全新推出的身體噴霧系列，延伸品牌最受歡迎的六款經典香氣，包括《返樸歸真》、《無人之境》、《熱帶爵士》、《莫哈維之影》、《吉普賽之水》與《烈日頌歌》，以更輕盈、水潤的質地呈現。其中《返樸歸真》以潔淨皂香描繪剛沐浴後的純淨氣息，散發貼膚又清爽的舒適感；人氣香氣《無人之境》則保留玫瑰主調，加入粉紅胡椒與乾燥木質調，少了濃郁甜感，多了一抹適合夏季的清新層次。

▲▼身體噴霧。（圖／品牌提供）

▲ BYREDO 身體噴霧，100ml，2,620元。

除了香氣之外，全系列採用94%至96%天然來源的純素配方，同時添加保濕成分，兼顧肌膚潤澤與香氣表現，不僅可單獨使用，也能搭配品牌淡香精層層疊擦。

品牌更同步推出「夏日康普茶車」巡迴活動，即日起至7月陸續於台北、台中指定百貨登場，體驗身體噴霧即可獲得限量康普茶，活動期間消費還可獲贈香氛針管，讓香氛體驗延伸至味覺感官。

▲▼身體噴霧。（圖／品牌提供）

Calvin Klein則首度推出CK身體髮香噴霧，主打「第二層肌膚香氣」概念，推出清柔椰光、輕柔果蜜、微裸香草、棉語麝香四款香調，結合花香、果香、麝香與木質香草元素，打造清爽卻富有層次的日常香氣。

▲▼身體噴霧。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 清柔椰光身體髮香噴霧、輕柔果蜜身體髮香噴霧、微裸香草身體髮香噴霧、棉語麝香身體髮香噴霧， 236ml，各1,350元。

全新噴霧不僅可噴灑於身體，也能直接使用於頭髮，配方更添加甘油，兼顧保濕與舒適膚觸，不易留下黏膩感。四款香氣皆採純素、不分性別設計，可單獨使用，也能自由疊香，透過不同組合創造專屬自己的氣味印象。

關鍵字：

標籤:**夏日香氛, 身體噴霧, 輕盈香氣, BYREDO, CalvinKlein

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