懂邊界感的男人都很優　從5點就能判斷

▲有邊界感概念的男人，代表優質機率很高。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

在初期的約會階段，要判斷一個男人的品質並不容易，畢竟那是全力以赴的時刻，完美度自然沒話說。然而男人是否值得信任，有5個地方可以窺見端倪，那就是觀察他是否懂得掌握「邊界感」。

剛剛好的訊息熱情

當你傳訊息給他時，他不會立即回覆，但話題一旦熱絡起來，他總是會及時回應。見面時，他表現得很貼心，但也保持一定的距離。舉例來說，當你頭髮濕了、或不小心弄髒衣服時，他不會急著伸手幫你擦，而是遞上紙巾讓你自己處理。他展現了對你的好感，但不會過於冒昧，這顯示他是個有邊界感、懂得尊重你的人。

考慮對方的感受

對你的穿著打扮、興趣喜好，很愛「說教」、大放厥辭，總在一種位居高位的態度上，抓住一個話題就用「我比你懂」的態度發表見解，話語中透露出自大的味道，別人未講完之前就急著反駁的人完全相反。優質的男人會先聽你說完話，即使意見不同，也會以溫和的方式提出問題，他知道很多是沒有對錯好壞，是個人喜好造就差異，心態會決定日後的互動方式。

記得你的喜好

男人通常的思考模式，不會去注意細節，若對方能記住你的用餐喜好、最喜歡的顏色，甚至發現你自己都未察覺的小習慣，比如你常用的語助詞，或是不經意的一句話，他都能默默牢記，這就表明他對你真的很在乎。

告白後的餘地

當關係發展到一定程度時，他向你表白後，不會急著追問你的答案，反而會繼續和你正常相處，避免給你太大的壓力，直到你願意主動再提起這個話題。如果你的答案是否定的，他也不會對你情緒勒索，或讓你感到內疚。

會適時給予回饋

當他收到禮物或是祝福時，會給予正面的回應並表達謝意。即使只是一句「工作順利」，或是一杯簡單的咖啡，這些小舉動在還沒有交往時，會產生大大的內心好評，真誠地表達感謝，這不僅代表他有禮貌，也表明他不會將別人對他的用心，當作理所當然。