fb ig video search mobile ETtoday

張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！穿俐落洋裝狀態超好　新包成焦點

>

記者鮑璿安／綜合報導

Ferragamo正式宣布張鈞甯成為全球品牌代言人，為雙方合作揭開全新篇章。兼具演員與監製身分的她，沉穩知性的氣質，與品牌一貫的義式優雅美學不謀而合，這次也公開了全新的形象照，彰顯張鈞甯的奢華魅力。

▲▼ 張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅　新包成焦點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅　新包成焦點 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅，新包成焦點 。（圖／品牌提供）

形象照中，張鈞甯以一襲灰褐色雙排扣細肩帶洋裝亮相，俐落修身剪裁勾勒出簡潔線條，搭配黑色鱷魚壓紋高跟鞋，沒有繁複珠寶點綴，反而透過極簡造型展現成熟洗鍊的都會氣息，讓整體造型流露安靜卻充滿力量的高級感。此次穿搭另一大亮點，則是肩上的Ferragamo Cara黑色皮革肩背包。包款採用俐落方正輪廓，搭配品牌標誌性的金色Gancini扣飾，展現低調卻極具辨識度的設計語言。可肩背、手提的雙重攜帶方式，也呼應現代女性在工作與生活間自由切換的需求，兼具實用性與雋永質感。

Ferragamo表示，張鈞甯多年來以細膩演技與勇於探索的精神，不斷詮釋當代女性不同面向的力量；而她從容自信的人生態度、獨立優雅的個人風格，也與品牌持續創新、追求卓越品質的核心理念高度契合。雙方未來將共同演繹「優雅蘊藏力量」的當代女性精神，透過時尚與文化交會，開啟更多創意可能。

同場加映

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。

關鍵字：

Ferragamo, 張鈞甯, 品牌代言, 義式美學, 奢華時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

懂邊界感的男人都很優　從5點就能判斷

懂邊界感的男人都很優　從5點就能判斷

G-SHOCK把都市夜色戴著走　纖薄黑錶酷味十足 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 Jisoo從愛穿到變成全球品牌大使！同款超帥黑色跑鞋跟著入手不會錯 總是聊到冷場？「3個聊天技巧」人際關係自然變好 豐原社區型百貨「Mini G Mall」7／3試營運　進駐餐飲一次看 香水控夏天改噴它！BYREDO、CK掀起身體噴霧熱潮 一片片皮革化作花瓣！Polène「限量包Béri」層層綻放　宛如背上花園

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面