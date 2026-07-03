張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！穿俐落洋裝狀態超好　新包成焦點

記者鮑璿安／綜合報導

Ferragamo正式宣布張鈞甯成為全球品牌代言人，為雙方合作揭開全新篇章。兼具演員與監製身分的她，沉穩知性的氣質，與品牌一貫的義式優雅美學不謀而合，這次也公開了全新的形象照，彰顯張鈞甯的奢華魅力。





▲張鈞甯升格Ferragamo全球代言人！一襲俐落洋裝演繹義式優雅，新包成焦點 。（圖／品牌提供）

形象照中，張鈞甯以一襲灰褐色雙排扣細肩帶洋裝亮相，俐落修身剪裁勾勒出簡潔線條，搭配黑色鱷魚壓紋高跟鞋，沒有繁複珠寶點綴，反而透過極簡造型展現成熟洗鍊的都會氣息，讓整體造型流露安靜卻充滿力量的高級感。此次穿搭另一大亮點，則是肩上的Ferragamo Cara黑色皮革肩背包。包款採用俐落方正輪廓，搭配品牌標誌性的金色Gancini扣飾，展現低調卻極具辨識度的設計語言。可肩背、手提的雙重攜帶方式，也呼應現代女性在工作與生活間自由切換的需求，兼具實用性與雋永質感。

Ferragamo表示，張鈞甯多年來以細膩演技與勇於探索的精神，不斷詮釋當代女性不同面向的力量；而她從容自信的人生態度、獨立優雅的個人風格，也與品牌持續創新、追求卓越品質的核心理念高度契合。雙方未來將共同演繹「優雅蘊藏力量」的當代女性精神，透過時尚與文化交會，開啟更多創意可能。

同場加映





▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）





▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。