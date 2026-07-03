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韓爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃東區！笑臉畫布T恤、後背包必收

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記者鮑璿安／台北報導

南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）

INAPSQUARE由擅長插畫創作的 INA 與負責藝術視覺的 P 組成，名稱中的「SQUARE」象徵創作空間。兩人以黑白塗鴉、笑臉符號、愛心及幽默文字打造專屬的藝術語言。此次同步登場的「ooowl 夏日踢恤季」則以 「Wear the Original」 為主題，重新定義 Graphic Tee 的穿搭價值。系列將「Whatever We Love」等品牌經典文字、笑臉與愛心圖騰融入設計，除了黑白主色調，也加入藍色、薄荷綠、奶茶棕、亮黃色等復古配色，為夏季穿搭注入更多個性。

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲▼ 韓國爆紅塗鴉藝術INAPSQUARE快閃台北　笑臉T恤、後背包必收 。（圖／品牌提供）

▲韓國 ooowl 塗鴉文字T恤，建議售價NTD$1,480-$1,680；韓國 ooowl 刺繡尼龍後背包，建議售價NTD$2,780。（圖／品牌提供）

除了T恤之外，品牌的人氣配件同樣值得關注，輕量防潑水的刺繡尼龍後背包，以韓系色調搭配手寫字樣及笑臉刺繡，兼顧美感與實用性；另一款塗鴉保齡球包則採用輕盈尼龍材質，可肩背或斜背，內部附雙隔層，兼顧日常收納需求，都是品牌長年熱銷單品。

同場加映

UNIQLO再度攜手日本人氣音樂雙人組YOASOBI，推出全新UT聯名系列，這也是雙方睽違5年後第二度合作。本次系列以YOASOBI音樂故事轉化為日常的創作概念出發，邀請4位長期與團隊合作的新銳藝術創作者操刀，將歌曲裡的故事感、角色想像與視覺張力，轉化成日常可穿搭的圖像設計。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO再度攜手日本人氣音樂雙人組YOASOBI，推出全新UT聯名系列，這也是雙方睽違5年後第二度合作 。（圖／品牌提供）

全系列共推出4款印花T恤，版型採男女皆可穿的寬鬆剪裁，融入YOASOBI專屬標誌，風格橫跨插畫、動畫、街頭藝術與科幻感視覺。從形象照可見，黑色款以藍色惡魔翅膀圖騰作為主視覺，帶有強烈Y2K與未來感；白色款則以細膩插畫呈現女孩坐在書本上的畫面，呼應YOASOBI從文字故事延伸出音樂作品的核心概念。

關鍵字：

韓系潮流, 插畫藝術, 塗鴉品牌, 限時快閃, 夏季穿搭

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