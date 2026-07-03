江詩丹頓錶展開放公眾參觀　美冒險家愛戴兩地時間錶思鄉

▲美國探險家兼攝影師Cory Richards為江詩丹頓《EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE 無疆探索 無盡可能》主題展覽揭幕。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）即起（3日）至9日在台北南山藝文廣場，舉辦預約制《EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE 無疆探索 無盡可能》主題展覽，以品牌自1819年傳承至今的經典格言「悉力以赴，精益求精」為核心，透過沉浸式主題影片空間、古董時計展區，以及象徵東、西、南、北四大方位的多元探索空間，引領觀者展開跨越時間、文化與工藝的美學旅程。品牌之友、曾成功無氧登頂聖母峰的美國探險家兼攝影師Cory Richards為展覽揭幕，分享他透過腕錶與家鄉連結的深刻感悟。





▲Cory Richards戴著江詩丹頓Overseas 計時腕錶Everest限量版攀登岩壁，腕錶設計靈感源自他2019年挑戰聖母峰時佩戴的原型腕錶。

▲江詩丹頓以鈦金屬與精鋼打造的Overseas計時腕錶 Everest限量版，限量150只。

Cory Richards今佩戴的靈感源自其探險所戴原型腕錶的江詩丹頓Overseas計時腕錶限量版，其自動盤上鐫刻有他親自拍攝的聖母峰山脈輪廓，將挑戰極限的旅程凝聚於腕間，完美呼應江詩丹頓以製錶工藝記錄探索精神，他表示冒險時戴著兩地時間錶，讓他能看著家鄉時間期待回到所愛之人懷抱，更有安定感受。

▲江詩丹頓《EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE 無疆探索 無盡可能》主題展覽開放公眾預約。





▲江詩丹頓「東方山嶺」展區焦點錶款Overseas Cardinal Points 兩地時間腕錶。

隨著Cory Richards的腳步邁入《EXPLORE ALL WAYS POSSIBLE 無疆探索 無盡可能》展覽，首站由沉浸式主題影片空間展開，隨後進入古董時計展區，現場展出8件橫跨1822年至2014年的典藏時計，緊接著依據羅盤指引，依序走入以不同地理意象與創作主題構築的四大展區。





▲「西方城市」展區展出江詩丹頓Historiques American 1921腕錶新品，分別搭配直徑36.5毫米與40毫米的18K 5N粉紅金錶盤。

在江詩丹頓規劃的東方山嶺展區中，以山脈與探險為主題，展出以羅盤方位為靈感的全新Overseas兩地時間腕錶、Overseas超薄自動上鍊腕錶；轉向西方城市展區，聚焦文化傳承，呈現偏轉四十五度的面盤與枕形錶殼Historiques American 1921腕錶，以及極具收藏價值的Historiques Cornes de vache 1955腕錶；南方沙漠展區則探索頂尖複雜製錶工藝，代表作正是Traditionnelle超薄萬年曆腕錶、Traditionnelle陀飛輪計時腕錶與Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶；而北方海洋展區展開高級訂製服與製錶工藝的跨界對話，展出專為女性打造的Égérie系列腕錶。





▲江詩丹頓「南方沙漠」展區以複雜功能錶為主力，呈現Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕錶。





▲江詩丹頓「北方海洋」展區探索美學風格，展出Égérie月相Spring Blossom腕錶。

卡地亞（Cartier）近期則於嶄新揭幕的高雄漢神精品店，舉辦《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》腕錶新品鑑賞活動，展出首次在台亮相的年度新品與經典限量之作等近100件時計，話題之作是深受藏家青睞的Cartier Privé Les Opus 系列Crash 鏤空腕錶、Tortue 單按鈕計時碼錶和Tank Normale腕錶，珍稀座鐘與華麗珠寶錶也同場亮相，彰顯品牌精湛工藝與藝術美學。





▲卡地亞於高雄漢神精品店展出CARTIER PRIVÉ LA COLLECTION系列腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞Tank珠寶腕錶大型款華麗登場。





▲卡地亞蛋殼馬賽克工藝高級座鐘。