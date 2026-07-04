一件球衣就很時髦！「Blokecore風格解析」3個混搭技巧不怕像去踢足球

記者鮑璿安／綜合報導

在2026世界盃熱潮加持下，足球穿搭又再次成為街頭最熱議的話題，從Bella Hadid、Hailey Bieber、Rosé、Jennie到眾多歐美時尚KOL，都曾以復古足球衣打造造型，也讓「Blokecore」成為近兩年最具代表性的流行關鍵字之一。這股風潮源自英國足球文化，隨著眾多運動品牌聯名及Vintage熱潮持續延燒，成為年輕世代最愛的街頭時尚之一，以下就把穿搭精髓講解給你聽！





▲Blokecore中的「Bloke」在英文中有「哥們」的意思，最初靈感來自90年代英國足球迷穿著球衣、牛仔褲與運動鞋進場看球的日常打扮 。（圖／翻攝自IG）

Blokecore中的「Bloke」在英文中有「哥們」的意思，最初靈感來自90年代英國足球迷穿著球衣、牛仔褲與運動鞋進場看球的日常打扮。如今則被重新演繹，透過復古球衣混搭不同風格單品，打造兼具率性、復古與時尚感的造型，而不是直接穿著整套運動裝，反而注入一股Z世代活力。

穿搭重點1：復古球衣是靈魂 Oversize更有味道





▲超模貝拉哈蒂德Bella Hadid 私服很常以「Blokette」將混搭美學貫徹到底。（圖／CFP）



Blokecore最重要的單品，就是具有年代感的足球球衣。比起全新設計，更推薦選擇90年代或Y2K風格的復古版型，包括條紋設計、撞色拼接、品牌Logo、球隊徽章、數字背號等細節，都能展現濃濃復古氣息。尺寸上則建議選擇Oversize剪裁，不論單穿或當作洋裝，都能營造隨性感，也更符合目前流行的街頭輪廓。

穿搭重點2：混搭蕾絲元素才是時髦關鍵





▲真正的Blokecore並非從頭到腳都是運動風，而是利用風格衝突創造層次，例如將球衣搭配百褶短裙、蕾絲長裙、西裝褲 。（圖／翻攝自IG）

真正的Blokecore並非從頭到腳都是運動風，而是利用風格衝突創造層次。例如將球衣搭配百褶短裙、蕾絲長裙、西裝褲，甚至珍珠項鍊、精品包款，都能讓運動元素變得更加精緻。近年不少明星便選擇以球衣搭配CHANEL、Miu Miu、LOEWE等精品包，或戴上金屬耳環、細項鍊，營造「High-Low Mix」的穿搭概念，也讓整體造型更有高級感。

穿搭重點3：鞋子決定風格走向







▲鞋款則是Blokecore最容易改變氛圍的單品 。（圖／翻攝自IG）

鞋款則是Blokecore最容易改變氛圍的單品。如果想忠於足球文化，可以搭配adidas Samba、Gazelle、Puma Speedcat、Nike Total 90等復古運動鞋；若希望更有時裝感，則可改穿瑪莉珍鞋、樂福鞋，甚至高跟鞋，透過反差搭配讓球衣不再只是運動服，而是真正融入日常穿搭。

Blokecore推薦單品

Gap推出限量系列





▲Gap今夏便攜手紐約品牌 The Brooklyn Circus 創辦人兼設計師 Ouigi Theodore 推出限量系列，以足球文化為靈感 。（圖／品牌提供）

Gap今夏便攜手紐約品牌 The Brooklyn Circus 創辦人兼設計師 Ouigi Theodore 推出限量系列，以足球文化為靈感，將球衣從運動服重新演繹成街頭時尚單品，並透過「74」等細節向1974年首度登上世界足球舞台的海地國家隊致敬；此外，Gap同步推出涵蓋巴西、阿根廷、法國、英國、墨西哥、日本等多國代表元素的足球球衣系列，將經典隊徽色彩與世界足球賽事年份融入設計，不論搭配牛仔褲、百褶裙或西裝外套，都能輕鬆穿出今年最夯的Blokecore風格。

adidas Originals再度攜手美國設計師Willy Chavarria

▲ adidas Originals 與 Willy Chavarria 攜手打造的墨西哥國家隊（Selección Nacional de México）世界盃官方授權周邊服飾系列。（圖／品牌提供）

adidas Originals再度攜手美國設計師Willy Chavarria，系列最大亮點莫過於墨西哥國家隊官方授權足球衣。設計上跳脫傳統運動服框架，以深綠色為基底，融入大面積玫瑰花卉暗紋，象徵墨西哥文化中的熱情與生命力。白色翻領、袖口的紅色幾何飾邊，以及胸前復古字體「Chavarria」字樣，共同營造出濃厚的復古足球美學。

PEACEMINUSONE 聯手 Nike 與韓國足球協會打造「Tigers of Asia」三方系列

天王 G-DRAGON 權志龍把個人品牌 PEACEMINUSONE 帶進足球領域，聯手 Nike 與韓國足球協會打造「Tigers of Asia」三方系列，將韓國隊代表性的紅色視覺，和 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊語言結合，讓本來很熱血、很運動的足球元素，多出一層屬於權志龍的藝術感。鞋款部分則更有看頭，全新 PEACEMINUSONE x Nike CryoShot 由 GD 親自操刀，以 2010 年經典足球鞋 CTR360 Maestri II 為靈感，把近年很紅的足球街頭風重新做了一次更時髦的轉譯。最吸睛的地方在鞋底，原本足球鞋的鞋釘被完整封進透明結構裡，像是把一雙經典戰靴瞬間冰封，視覺上很有收藏品感。