LE CREUSET竟出了「鐵製炒鍋」　強化鍋壁新手也能炒出鑊氣

▲LE CREUSET在台推出鐵製炒鍋。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

熱愛中式爆炒與快炒料理的家庭大廚們，廚房裡又有新夥伴可以鎖定了。法國品牌 LE CREUSET 宣布在台推出全新「鐵製炒鍋」，專為亞洲料理量身打造，標榜打破以往鑄鐵鍋沉重、新手難以駕馭的刻板印象。改採厚底薄壁的碳鋼材質結構，不僅導熱升溫迅速，更透過強化鍋壁的設計來維持穩定溫度，讓廚房新手也能輕鬆在家中廚房炒出層次豐富的迷人「鑊氣」。

傳統鐵鍋往往因為整體厚重，在翻炒或單手起鍋時容易造成手腕負擔， LE CREUSET 鐵製炒鍋採用「厚底薄壁」結構設計，將鍋壁做薄以減輕鐵鍋的整體重量，厚鍋底則維持蓄熱，讓力氣小的使用者在翻炒時負擔也能更小。

炒鍋直徑 30 公分、容量 4.8 公升，可應對多人份的家庭料理，翻炒時食材也不易灑出。鍋蓋部分的木製手柄設計，在料理中途掀蓋時也能穩固地立於桌面。

鐵製炒鍋使用碳鋼材質，並結合等離子處理技術，在不加入 PFAS、PTFE、PFA 等化學不沾塗層的前提下，優化鍋身表面硬度與抗刮性，同時提升炒鍋的天然物理不沾性能與耐腐蝕性，且清潔更加輕鬆，可適用於瓦斯爐、電磁爐還是 IH 感應爐。

由於控溫穩定且對熱能反應靈敏，品牌表示烹調時僅需使用中小火，就能在最短時間內處理炒飯、炒菜或肉類等快炒爆香料理，事半功倍並保有食材的最佳口感與美觀完整度。 LE CREUSET 鐵製炒鍋（附蓋）售價 7,900 元，現已於台灣開賣。

▲飛利浦新咖啡機「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜操作簡單，即可完成早晨咖啡。（圖／品牌提供）

另一款「一機到底」的產品，便是飛利浦近期在台推出的全新義式咖啡機，主打直覺的「一按、一滑、一分鐘」極簡步驟，從磨豆到萃取一氣呵成，主打使用者只要放入咖啡豆，轉動手柄即可喝到現磨現煮的新鮮咖啡，無額外塑料包裝，以新鮮咖啡豆取代一次性膠囊耗材，且機身寬度僅 18 公分，小空間收納更無負擔。

飛利浦日前在台發表新款「Baristina 一滑極萃義式咖啡機」，標榜沖煮時僅需倒入新鮮咖啡豆，按下按鈕並滑動手柄，機器就會自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取，省去半自動咖啡機所需的繁複技巧與練習。

機身內建 100% 陶瓷平刀研磨器，強調在研磨過程中能全程以 38 度 C 低溫細磨，避免高溫影響咖啡風味，搭配 SAS 自動智慧研磨系統，能精準偵測咖啡豆的大小、硬度與烘焙程度來調配研磨粉量，並透過 16 bar 專業泵壓系統與自動壓力調節，萃取出濃郁 Crema。直覺式的操作面板設計，可提供經典濃縮與長萃咖啡選項，並具備智慧記憶功能，可根據個人喜好鎖定客製化的出水量與濃度偏好。

因應生活空間越來越有限，咖啡機身寬度僅有 18 公分，不論是擺放在廚房、餐桌甚至個人辦公空間都不佔地方。首創「粉餅彈出設計」，沖煮過後只需按下一鍵彈粉鈕，就能俐落彈出乾燥的咖啡粉渣，避免傳統敲粉的繁瑣 。加上沖煮器與粉杯採一體成型設計，日常保養不需要拆洗沖煮器，沖煮後只需直接沖洗把手或以布擦拭即可完成清潔，售價 14,900 元。