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莓好暴擊！星巴克推「草莓粉紅小熊冷水杯」上綴草莓好搶眼

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▲星巴克推「草莓粉紅小熊冷水杯」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克準備點燃粉絲們的少女心！之前話題不斷的 Bearista 小熊透明冷水壺，這次換上甜美的粉嫩草莓新裝，軟萌的 Bearista 首度戴上亮眼的白色休閒帽，搭配超級吸睛的粉紅草莓元素。只要注入果汁、水果水、咖啡等飲品，就能轉變不同風格，為生活灌注滿滿的萌感儀式感。

▲星巴克推「草莓粉紅小熊冷水杯」。（圖／品牌提供）

Bearista 小熊透明冷水壺近期新品不斷，才針對足球熱潮，推出戴上「足球造型帽」、綠白相間的足球款式，熱情又帥氣的模樣，成最可愛的夏季應援夥伴。近期在發表以草莓為主題的「草莓粉紅小熊冷水杯」，採用白色休閒帽，並在內建吸管頂端放上一顆顯眼草莓，超直接的造型也呈現出另一種風格。

▲星巴克推「草莓粉紅小熊冷水杯」。（圖／品牌提供）

Bearista 小熊透明冷水壺的透明杯身，當杯子倒入咖啡色的冷萃咖啡、夢幻繽紛的星冰樂、沁涼果茶或是夏季限定飲品時，杯身就會隨著液體的色彩變化出不同的風格層次，就像 Bearista 小熊每天都在換穿不一樣的新造型，隨時隨地陪伴大家享受美好的夏日時刻。草莓小熊玻璃TOGO冷水杯售價 1,280 元，預計 7／7 正式開賣。

▲SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。（圖／品牌提供）

▲SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。（圖／品牌提供）

戶外品牌 Snow Peak 近期首度與人氣 IP BT21 合作，推出「SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。該系列以「BT21宇宙星球」為靈感，將品牌簡約自然的戶外機能剪裁與大地色系，融入 KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY 七位角色的趣味角色，全系列包含女款、男款與童裝 T 恤，還有用品牌經典雪峰鈦杯造型，推出的絨毛鑰匙圈，實在可愛到不行！

▲SNOW PEAK I BT21」限定聯名系列。（圖／品牌提供）

雪峰鈦杯造型絨毛鑰匙圈，以 Snow Peak 最經典、主打輕巧堅固的露營雪峰鈦金屬杯為靈感，在設計上玩起反差萌，將硬核的戶外裝備轉化為觸感柔軟的療癒絨毛小物。每只杯子裡都裝著不同的聯名角色，細節上還繡有品牌經典的標誌，相當適合品牌愛好者作為日常陪伴感的小物收藏，售價 900 元。

關鍵字：

星巴克, Bearista, 草莓小熊玻璃TOGO冷水杯, 足球小熊玻璃TOGO冷水杯

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