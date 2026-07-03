百吉推《名偵探柯南》聯名冰品「謎之雪糕」　咬下去才知什麼口味

▲百吉推《名偵探柯南》聯名冰品。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日吃冰除了消暑，今年還能滿足推理迷的開箱解謎樂趣。國民冰品 Poki 百吉迎來品牌 50 周年之際，宣佈攜手人氣動漫《名偵探柯南》推出跨界聯名雪糕。將動畫的名場面與推理元素為發想，打造出「外表看似相同」的盲盒概念雪糕，以及隱藏神祕風味的黑色雪糕，咬下去才知道是什麼口味，讓消費者用味蕾體驗破案樂趣，預計 7／8 正式開賣。

《名偵探柯南》跨界聯名雪糕最令人心動的特色就是「未知的盲盒驚喜」，雖然外觀同樣都擁有清爽的藍色系蘇打外衣，其實內藏兩種口味，包括經典的「Poki 百吉經典冰沁蘇打雪糕」，主打沁涼冰爽的冰沙滋味；另一款則是「Poki 百吉淇淋蘇打雪糕」，在外層的蘇打雪糕中包覆著白色香草優格冰淇淋，呈現甜蜜濃郁的混搭風味。兩款雪糕在咬下前完全無法從外觀看穿，如同破解推理謎題般，最終的答案必須在親自咬下的那一刻才能見真章。

而去年曾在社群引發熱烈迴響的「Poki 百吉謎之雪糕」，今年也帶著神祕感強勢回歸。這款單品延續標誌性的黑色外觀，讓人難以一眼猜透風味。神祕又帶點熟悉的滋味會在舌尖緩慢展開，每一口都像是一條全新的解謎線索，引導消費者步步推理出隱藏在黑色外衣下的神祕原貌。至於今年的神祕口味是否與去年相同，官方同樣保持懸念，只有自己買來吃了（真的很會）。

該系列冰品在冰棒棍上，還特別藏有不同的角色圖案，等著粉絲逐一蒐集，讓吃冰的過程多了開箱與蒐集的實用樂趣。預計 7／8 正式上市，單支售價 35 元。

IKEA 榴槤季夏日回歸，單支售價 20 元的「榴槤風味霜淇淋」，主打濃郁香氣搭配綿密滑順的霜淇淋口感，入口香甜不會太厚重，即起至 7／29 限時販售。今年還推創意新品「榴槤風味冰狗」，將濃郁香甜的榴槤風味霜淇淋，夾進柔軟微熱的熱狗麵包裡，咬下就能感受冰熱反差的口感，售價 35 元也算平價甜點。

▲IKEA榴槤季D888甘榜榴槤霜淇淋加果泥，售價70元。（圖／品牌提供）

除了基本款之外，IKEA 再加碼 3 款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋，選用來自馬來西亞的果泥輪翻上陣，首波即日起至 7／1 登場的「D888甘榜榴槤霜淇淋」，香甜柔和路線，對初次想嘗試榴槤的民眾相當適合，售價 45 元，還能選擇用 25 元加購「甘榜榴槤泥」升級風味。

人氣款「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」將在 7／2 日至 7／15 登場，口感甜度適中，擁有飽滿的果香與綿密感，售價 65 元；壓軸登場的「D197貓山王榴槤霜淇淋」則在 7／16 至 7／29 登場，果肉厚實細緻、色澤金黃且果香濃郁，售價 85 元。

而創意點心「金絲榴槤捲」今年也重新回歸瑞典餐廳，外層用麵包絲包裹後炸到金黃酥脆，內餡是綿密滑順、香氣濃郁，3 個售價 55 元。