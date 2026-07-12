宜蘭童玩節玩到瘋　30年老店檸檬愛玉、抹茶刨冰接著吃最過癮

文／MENU美食誌
準備好衝宜蘭了嗎？2026宜蘭國際童玩藝術節登場，不只可以消暑玩水、看特色演出，周邊更藏著許多在地人激推美食，玩完直接開吃最過癮！
叁拾-30年老店檸檬愛玉
宜蘭縣宜蘭市
店家主打不使用合成果汁，檸檬汁新鮮現榨才不會苦澀，完整保留新鮮美味。還有隱藏版招牌-檸檬奧利多，清爽好喝十分解渴。
▲。（圖／美食客Ying Chou 提供）
定邦咖啡
宜蘭縣礁溪鄉
隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。
▲。（圖／美食客小肥仔提供）
告春食彩小家日本料理
宜蘭縣礁溪鄉
礁溪日料推薦這間，生魚片超級新鮮。必點爆量干貝鮭魚卵丼，干貝多到看不到飯，且價格蠻親民，整體CP值超高。
▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）
萬記商行 The One’s Shop
宜蘭縣礁溪鄉
「萬記商行 The One’s Shop」位於宜蘭縣礁溪鄉興農路266‑3號，是一家鄉村風咖啡廳兼早午餐甜點店。店內設有療癒系六隻可愛貓咪坐檯，搭配大片玻璃採光與田園景觀，環境拍照感十足。餐點從豐盛早午餐盤、鹹食拼盤到手作甜點皆有誠意，附設免費停車場，適合好友或情侶來趟悠閒味覺輕旅行。
▲。（圖／美食客珊蒂享吃提供）
小亀有かき冰 / kakigori 店
宜蘭縣宜蘭市
宜蘭火車站附近相當有質感的日式老宅冰店，主打抹茶系列甜品，圓滾滾的球形刨冰，配上甜而不膩又帶有甘醇微苦的抹茶，讓人一吃就著迷。
▲。（圖／美食客瑱提供）
小山丘刨冰
宜蘭縣冬山鄉
藏身於宜蘭冬山鄉的日系質感刨冰店，提供伯爵蘋果、野莓鳳梨、椰漿芒果等三到四種口味，醬汁是店家每日手工熬製而成，甜度適中，不會過於甜膩！
▲。（圖／美食客GraceW提供）
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