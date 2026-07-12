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宜蘭童玩節玩到瘋　30年老店檸檬愛玉、抹茶刨冰接著吃最過癮

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文／MENU美食誌

準備好衝宜蘭了嗎？2026宜蘭國際童玩藝術節登場，不只可以消暑玩水、看特色演出，周邊更藏著許多在地人激推美食，玩完直接開吃最過癮！

叁拾-30年老店檸檬愛玉
宜蘭縣宜蘭市

店家主打不使用合成果汁，檸檬汁新鮮現榨才不會苦澀，完整保留新鮮美味。還有隱藏版招牌-檸檬奧利多，清爽好喝十分解渴。

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客Ying Chou 提供）

定邦咖啡
宜蘭縣礁溪鄉

隱藏在三合院中的咖啡廳，主打各式特色飲品，使用自家農場產的水果製作成超浮誇的飲料和甜點，推薦荔挽狂藍、陽光水果茶、櫻桃李派和洋香瓜捲。

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客小肥仔提供）

告春食彩小家日本料理
宜蘭縣礁溪鄉

礁溪日料推薦這間，生魚片超級新鮮。必點爆量干貝鮭魚卵丼，干貝多到看不到飯，且價格蠻親民，整體CP值超高。

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

萬記商行 The One’s Shop
宜蘭縣礁溪鄉

「萬記商行 The One’s Shop」位於宜蘭縣礁溪鄉興農路266‑3號，是一家鄉村風咖啡廳兼早午餐甜點店。店內設有療癒系六隻可愛貓咪坐檯，搭配大片玻璃採光與田園景觀，環境拍照感十足。餐點從豐盛早午餐盤、鹹食拼盤到手作甜點皆有誠意，附設免費停車場，適合好友或情侶來趟悠閒味覺輕旅行。

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

小亀有かき冰 / kakigori 店
宜蘭縣宜蘭市

宜蘭火車站附近相當有質感的日式老宅冰店，主打抹茶系列甜品，圓滾滾的球形刨冰，配上甜而不膩又帶有甘醇微苦的抹茶，讓人一吃就著迷。

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

。（圖／美食客瑱提供）

小山丘刨冰
宜蘭縣冬山鄉

藏身於宜蘭冬山鄉的日系質感刨冰店，提供伯爵蘋果、野莓鳳梨、椰漿芒果等三到四種口味，醬汁是店家每日手工熬製而成，甜度適中，不會過於甜膩！

▲宜蘭美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客GraceW提供）

延伸閱讀

來到鹿港不要再只吃老街美食，還有更多精選店家等著你去挖掘！

雙北刨冰地圖公開！這幾家天天排隊，今年夏天一定要吃一次，趕快來消暑一夏吧！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 宜蘭, 童玩節, 美食

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