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鹿港不只老街美食　早午餐、咖啡廳6間推薦值得去踩點

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文／MENU美食誌

來鹿港吃膩了鹿港老街的美食了嗎？早午餐、咖啡廳、日式簡餐、創意料理，每一家都值得去踩點！

LeeLi’ s
興化街40-1號

隱身在巷弄裡的特色小店，主打結合在地食材製成的創意料理，工業風設計搭配綠色植栽，提供早午餐、下午茶跟晚餐，推薦甕牆、窗櫺、培根溫泉蛋金黃燉飯不是飯。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客一起吃吃喝喝提供）

洛津有夢 Lo̍k-tin Ū-bāng Café
中山路163號

坐落於鹿港老街的百年老宅，由瘦子咖啡團隊精心修復，保留傳統閩南風格元素，又帶有現代感的巧思設計，推薦麵茶巴斯克蛋糕、北歐肉桂捲。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客Chuyi提供）

旮旯楍卅 碳烤吐司
鹿草路一段470號

店家主打碳烤吐司，也有提供義大利麵、溫沙拉、燕麥粥、早午餐拼盤、飲品，種類十分多元，推薦碳烤土司、粉漿蛋餅、塔塔雞肉蛋吐司和牽絲蛋餅。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客wan-yu提供）

清泉咖啡
介壽路三段35號

日系文青風咖啡廳，提供手沖、經典咖啡、特調咖啡、茶飲、牛奶、甜食、鹹食，推薦焦糖瑪奇朵、焦糖香蕉可可塔、原味布丁、奶油蛋糕捲、檸檬冰咖啡。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客MMJ提供）

弎 san cha cafè
中山路74巷38號

隱藏在鹿港巷弄內的紅磚小屋，主打以日式八女茶為基底，提供各式茶類、多款咖啡和抹茶可選擇，推薦柚香最中起司、八女焙茶、草莓大福、抹茶蒙布朗。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客IG:food_koungyou提供）

禾火食堂
復興路318號

使用在地巴布薩生態友善農場的有機米，供應套餐、飲品、甜點、小菜，推薦鹽麴厚切炸豬排、西班牙風味炒海鮮、秘製奶油咖哩唐揚雞、奶油蒜香烤雞腿排套餐。

▲鹿港美食 。（圖／美食客提供）

▲。（圖／美食客HanHan_Yu提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 鹿港, 美食

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