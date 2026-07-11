定妝噴霧妝前還是妝後噴？正確用法4步驟＋保濕型、成膜型推薦一次看

文／美人圈

夏天高溫、冷氣房乾燥、戴口罩悶熱，不少人妝後最怕底妝浮粉脫妝，除了蜜粉、「定妝噴霧」也成為底妝最後一步必備神器。不過定妝噴霧到底該妝前噴還是妝後噴？為什麼有些噴完會感覺臉上黏黏的？如果總是分不清保濕噴霧、定妝噴霧的差別，這篇一次搞懂定妝噴霧使用順序，以及帶來最新2026定妝噴霧推薦7款，快一起往下看！

定妝噴霧是什麼？和保濕噴霧差在哪？

很多人以為只要是噴霧都能定妝，但其實保濕噴霧與定妝噴霧功能完全不同！保濕噴霧主要作用是補水、舒緩乾燥，常見成分包含玻尿酸、甘油、神經醯胺、溫泉水等保養成分；而真正能提升持妝力的定妝噴霧，通常會加入「成膜劑（Film Former）」成分，在肌膚表面形成一層透明保護膜，幫助底妝固定、不易因出油或摩擦而脫落。

保濕噴霧：補水保養，透過保濕減少底妝乾燥、增加服貼度

定妝噴霧、持妝噴霧：通常含有成膜劑，加強防汗、防油效果，鎖住底妝

▲（圖／IG@thermoceutical_official）

定妝噴霧底妝前還是底妝後用？跟蜜粉怎麼搭配？

不是所有定妝噴霧都只能妝後使用，相反，現在很多定妝噴霧加入保養及保濕成分，妝前使用可以幫助肌膚補水、加強底妝服貼度，而妝後使用，也可以減少底妝乾燥卡粉，讓底妝更加服貼，舉體怎麼看定妝噴霧要妝前還是妝後使用？可以看一下成分：

保濕型定妝噴霧：底妝前、底妝後都能使用

如果產品主打補水、服貼底妝、提升光澤感，配方以保濕成分為主，通常妝前、妝後都可以使用。妝前使用能改善乾燥起皮，讓粉底更服貼；妝後則能降低粉感、增加自然水光感，特別適合乾肌、混合偏乾肌。

成膜型定妝噴霧：建議底妝後使用

如果產品強調防汗、防水、超持妝、口罩不沾妝等效果，通常代表含有成膜劑成分。這類產品建議作為彩妝最後一步使用，噴灑後會在底妝表面形成保護膜，提高底妝附著力。如果在妝前使用，反而可能影響後續底妝服貼度。

定妝噴霧噴完感覺黏黏的？

有一種定妝噴霧噴完後，會覺得臉上黏黏的，這類型定妝噴霧主要是加強「附著度」，後面再壓上蜜粉、蜜粉會更加服貼，持妝度大增，適合油肌或是混油肌夏季定妝。如果是沒有黏感的定妝噴霧，則推薦在蜜粉後使用，可以減低蜜粉粉感、讓蜜粉更加通透。

▲（圖／IG@toocoolforschool_official）

定妝噴霧正確使用步驟

Step1：完成底妝與彩妝

Step2：距離臉部約20～30公分，以X字＋T字方式均勻噴灑

Step3：試情況決定補上蜜粉、或是蜜粉後噴上定妝噴霧

Step4：不要立刻用手拍打或碰觸臉部，靜待30秒至1分鐘自然成膜乾燥

這樣才能讓定妝噴霧真正發揮鎖妝效果，避免破壞剛形成的保護膜。

▲（圖／IG@saatinsight、toocoolforschool_official）

2026定妝噴霧推薦怎麼選？

乾肌、容易卡粉推薦：DIOR、1028

混合肌推薦：植村秀、LAURA MERCIER

油肌、爆汗人推薦：MAYBELLINE、PRAMY、KATE

想打造韓系水光肌推薦：DIOR、植村秀

想要口罩不沾妝推薦：MAYBELLINE、PRAMY

2026定妝噴霧推薦1：shu uemura 植村秀 無極限緋紅亮顏定妝噴霧

功效類型：持妝型＋提亮型定妝噴霧

建議使用順序：底妝完成後→蜜粉前或蜜粉後皆可

植村秀全新無極限緋紅亮顏定妝噴霧不只是定妝，更同步提升氣色！搭載高規格微霧噴頭與獨家成膜科技，能形成輕盈鎖妝薄膜，幫助底妝長效維持服貼乾淨。添加養膚成分與獨家緋紅亮顏科技，噴完後肌膚看起來更顯紅潤透亮，自帶自然澎潤感與高級光澤，搭配淡雅櫻花香氣，讓底妝呈現彷彿天生好膚質的自然光采。

▲shu uemura 植村秀 無極限緋紅亮顏定妝噴霧，100ml／NT$1,450。（圖／shu uemura 植村秀）

2026定妝噴霧推薦2：DIOR 迪奧保濕定妝噴霧

功效類型：保濕型＋定妝型噴霧

建議使用順序：妝前保養後→底妝前；妝後定妝；日間補妝皆可

DIOR保濕定妝噴霧是一款兼具保濕、定妝與補妝功能的全方位噴霧。配方添加玻尿酸保濕成分，能長時間維持肌膚水潤度，改善乾燥造成的浮粉與卡粉問題。妝前使用能提升後續底妝服貼度，妝後則能減少粉感、增加自然光澤感，特別適合乾肌、混合偏乾肌或喜歡韓系水光肌妝感的人。

▲DIOR 迪奧保濕定妝噴霧，100ml／NT$1,350。（圖／DIOR 迪奧）

2026定妝噴霧推薦3：LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 鎖妝柔霧定妝噴霧

功效類型：持妝型＋控油型定妝噴霧

建議使用順序：底妝完成後→蜜粉後使用

被網友封為「Waterbomb定妝噴霧」的蘿拉蜜思鎖妝柔霧定妝噴霧，主打24小時長效持妝與穩定控油效果，同時保留漂亮自然的肌膚光澤感。即使大量流汗或長時間帶妝，依然能讓底妝維持服貼完整，不容易出現浮粉、脫妝或斑駁問題。尤其適合夏季高溫、戶外活動或重要場合使用。

▲LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 鎖妝柔霧定妝噴霧，100ml／NT$1,580。（圖／LAURA MERCIER 蘿拉蜜思)

2026定妝噴霧推薦4：MAYBELLINE 媚比琳 超持久極細雙效定妝噴霧

功效類型：持妝型＋成膜型定妝噴霧

建議使用順序：粉底後→噴定妝噴霧→再上蜜粉

這款被許多網友稱為「膠水定妝噴霧」，擁有開架少見的強力成膜效果。剛噴上時會有些微黏感，但正是成膜劑開始發揮作用的表現，後續搭配蜜粉定妝，能讓底妝更加服貼牢固。採用三重成膜科技，同時兼顧防摩擦、防沾染與長效持色效果，即使流汗、出油或戴口罩也不容易脫妝，特別適合油肌與混合肌。

▲MAYBELLINE 媚比琳 超持久極細雙效定妝噴霧，55ml／NT$499。（圖／MAYBELLINE 媚比琳）

2026定妝噴霧推薦5：1028 Dew Block! 超保濕膠原澎潤定妝噴霧

功效類型：保濕型＋持妝型定妝噴霧

建議使用順序：底妝完成後→蜜粉前使用

1028這款定妝噴霧以保濕持妝為主要訴求，搭載膠原蛋白、彈力胜肽等保養成分，同時結合瞬乾薄膜調理技術，能在維持肌膚水潤感的同時提升底妝穩定度。超細緻噴霧不易破壞妝容，成膜速度快，能有效降低乾燥浮粉問題，尤其適合乾肌、混合偏乾肌或秋冬季節使用。

▲1028 Dew Block! 超保濕膠原澎潤定妝噴霧，NT$350。（圖／1028）

2026定妝噴霧推薦6：KATE TOKYO 凱婷 速乾定妝噴霧

功效類型：持妝型＋控油型定妝噴霧

建議使用順序：底妝完成後→蜜粉後使用

KATE速乾定妝噴霧主打高溫潮濕環境也能維持妝容穩定，採用微米級細緻噴霧，均勻包覆底妝形成保護膜。兼顧控油與防脫妝效果，能減少泛油光與底妝暗沉問題，同時維持妝感清爽不黏膩。對於混合肌、油肌以及夏季容易脫妝的人來說，是價格親民又實用的選擇。

▲KATE TOKYO 凱婷 速乾定妝噴霧，80ml／NT$430（松本清獨家）。（圖／KATE TOKYO 凱婷）

2026定妝噴霧推薦7：PRAMY 柏瑞美 化妝師持久定妝噴霧

功效類型：持妝型＋控油型＋成膜型定妝噴霧

建議使用順序：粉底後→噴定妝噴霧→蜜粉定妝；或完妝後最後一步使用

柏瑞美一直是近年討論度極高的專業級定妝噴霧，搭載專利Pra-Membtech®成膜科技，能快速形成貼膚鎖妝膜，達到「內抓底妝、外防水汗」效果。結合微米級吸油粉末與玻尿酸、依克多因、維他命B5等保濕成分，即使長時間戴口罩、戶外活動或高溫爆汗，也不容易出現脫妝斑駁問題。許多彩妝師更推薦搭配「三明治定妝法」使用，持妝效果更加出色。

▲PRAMY 柏瑞美 化妝師持久定妝噴霧，100g／NT$629。（圖／PRAMY 柏瑞美）

2026定妝噴霧推薦8：TIRTIR 高效持久定妝噴霧

功效類型：持妝型＋成膜型定妝噴霧

建議使用順序：粉底後→噴定妝噴霧→蜜粉定妝；或完妝後最後一步使用

去日本必買的韓系品牌TIRTIR近年憑藉氣墊在台灣累積超高人氣，而這款高效持久定妝噴霧同樣是許多美妝控私藏的持妝神器！雖然噴霧發散範圍較集中，上臉後會有些微水珠感，需要稍微等待乾燥成膜，但也因此帶來相當優秀的鎖妝效果。成膜後能在底妝表面形成保護層，即使面對高溫、流汗或長時間戴口罩，也能有效降低脫妝、暗沉與暈染問題，維持妝容完整度。特別推薦給油肌、混合肌，以及重視抗汗、防蹭妝效果的人使用。

▲TIRTIR 高效持久定妝噴霧，80ml／NT$650。（圖／TIRTIR）

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