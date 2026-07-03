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豔陽太毒辣！8種營養素吃出透亮肌　芭樂、酪梨都上榜

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▲▼8種營養素吃出透亮肌。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲夏季想要肌膚透亮，光是防曬、美白還不夠。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天紫外線強烈，不少人開始加強美白保養，不過想讓肌膚看起來透亮，不只是擦保養品、少曬太陽而已，日常飲食同樣扮演重要角色。營養師高敏敏點名多補充8種營養素，有助減少自由基造成的氧化壓力，讓肌膚由內而外展現自然光澤。

首先是維生素E，具有抗氧化作用，有助維持肌膚彈性與保濕能力，可從植物油、酪梨、堅果及南瓜等食物中攝取。近年保養品常見成分維生素B3（菸鹼醯胺），除了外用之外，飲食中也能補充，像是豆製品、雞肉及肝臟都含有豐富的維生素B3，有助維持皮膚健康。

▲▼8種營養素吃出透亮肌。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

想維持膠原蛋白生成，優質蛋白質更不能少，魚類、蝦子、蛤蜊、雞蛋及黑豆等都是不錯的蛋白質來源，也是肌膚修復的重要原料。此外，維生素C參與膠原蛋白形成，也是人體重要的抗氧化營養素，可多攝取芭樂、奇異果、甜椒及青花菜等食物。

除了維生素之外，茶多酚也是夏季值得補充的營養成分，綠茶中的茶多酚具有抗氧化作用，有助降低紫外線帶來的氧化壓力；維生素A則有助維持皮膚正常角化，可從胡蘿蔔、菠菜、番茄及南瓜等食材中獲得。

若想增加抗氧化營養素攝取，花青素也是熱門選擇，包括藍莓、黑莓、葡萄、草莓及紅石榴等莓果類，都富含花青素；而人體重要的抗氧化物質穀胱甘肽，則可透過均衡飲食幫助維持，高麗菜、白蘿蔔及蘆筍等十字花科蔬菜都是不錯的食材。

營養師也建議，平時不妨多選擇番茄、西瓜、鮭魚、黃豆製品、堅果及各類莓果等富含抗氧化營養素的食物，搭配均衡飲食，有助維持肌膚健康。

不過要提醒的是，目前沒有任何一種食物能「吃了就變白」，也沒有食物可以取代防曬。想維持健康透亮的膚況，除了均衡飲食之外，更要養成每天防曬、充足睡眠、少熬夜及避免吸菸等生活習慣。

外出前建議提前約20分鐘塗抹防曬產品，並搭配UPF防曬衣物、帽子及陽傘等物理性防曬措施，才能從內而外做好保養，在炎炎夏日依然維持健康、透亮的肌膚狀態。

關鍵字：

美白保養, 抗氧化飲食, 膠原蛋白, 夏季防曬, 肌膚健康

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