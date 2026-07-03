望月「流心奶茶月餅」有絲滑茶香　詩特莉聯名咖啡推「柚映濃萃咖啡月餅」

記者蔡惠如／綜合報導

隨著端午節過去，今年的中秋送禮市場戰局已經提早打響，香港烘焙品牌「望月」今年以傳統月兔神話結合中式花窗藝術，一口氣發表三款台灣限定的月兔故事禮盒，並推出全新的絲滑流心口味，即起預購享 95 折；手工餅乾 Aunt Stella 詩特莉則聯名 Nespresso，打造限定的咖啡月餅與咖啡餅。

▲望月「流心奶茶月餅」有絲滑茶香，讓傳統中帶點新意。（圖／品牌提供）

望月今年以「一起望月」為主題，特別以月兔為主角，巧妙將嫦娥奔月、玉兔搗藥、吳剛伐桂等經典神話，對應到當代的節慶祝願，打造具藝術感的外盒包裝。流心月餅品項全新推出茶香絲滑的「流心奶茶」以及香氣濃郁的「黑芝麻」兩款新口味，推出「流心四式月餅禮盒」與 8 入組流心月餅禮盒，售價 990 元起。

其他禮盒內裝也對應不同的送禮情境提供選擇，喜歡傳統港式風味，可選內含經典「招牌奶黃月餅」、「蛋黃蓮蓉月餅」、「陳皮紅豆月餅」的純月餅組合，售價 1,450 元，以及可分別將月餅口味加入經典蝴蝶酥與朱古力曲奇、抹茶曲奇、伯爵茶曲奇或玄米茶曲奇的禮盒組合，售價 1,150 元起。預購指定期限內訂購即可享有 95 折起早鳥優惠。

手工餅乾品牌 Aunt Stella 詩特莉，今年中秋跨界串聯咖啡品牌 Nespresso 攜手打造期間限定禮盒。包裝上特別採用木質禮盒，並搭配金色流光設計，並推兩款限定新口味，均以「Nespresso 雙份濃縮咖啡-蘇克洛」為核心靈魂。

「Nespresso 雙份濃縮咖啡-蘇克洛」採用哥斯大黎加與越南的阿拉比卡與羅巴斯塔咖啡豆，具備醇厚口感與迷人的煙燻、可可香調。詩特莉以此為基底推出「柚映濃萃咖啡月餅」，搭配柚子果肉與咖啡腰果餡，入口能先品嚐到醇厚咖啡香，中段綻放柚香果韻，尾韻清爽回甘。

另一款「雙韻濃萃咖啡餅」則透過低溫烘焙完整保留咖啡香氣，入口醇厚濃郁並伴隨清新果酸。禮盒包裝內更精緻內附了「風味品鑑音樂卡」，消費者掃描 QR Code 即可在莫札特經典樂章的旋律陪伴下細細品味，禮盒售價 940 元起。